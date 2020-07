STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit etwas tieferen Kursen in die neue Woche starten. Im Fokus steht das harzige Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs - SMI vorbörslich: -0,09% auf 10'401,41 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,23% auf 26'672 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,28% auf 10'503 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,01% auf 22'695 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär H1: Verwaltete Vermögen 402 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 403 Mrd) Adj. Konzerngewinn 524 Mio Fr. (AWP-Konsens: 517 Mio) Bruttomarge 92 Basispunkte (AWP-Konsens: 91,5 BP) Adj. Cost-Income Ratio 66,6% (AWP-Konsens 65,7%) IFRS-Konzerngewinn 491 Mio Fr. (AWP-Konsens: 474 Mio) CEO: Grosser Teil von Stellenabbau ist umgesetzt Erwarten sehr volatiles Umfeld im 2. Halbjahr Sehen uns auf gutem Weg für Umsetzung von Finma-Vorgaben vorbörsliche Indikation +0,7% - Aryzta: Von Cobas geforderte GV findet am 16. September statt Timing soll Überprüfung von Übernahmeinteressen ermöglichen VRP McGann tritt zurück - ausser eine Transaktion wird angekündigt VR Dan Flinter und Rolf Watter treten zurück - Basilea: Patientenrekrutierung für 1. Teil der Phase2 mit Derazantinib fertig führt Rückkaufangebot und Ausgabe neuer Anleihen fort - Bellevue Group steigert operatives Ergebnis im fortgeführten Geschäft um 15% - Comet H1: Umsatz steigt um 3% auf rund 182 Mio CHF Gewinn 6,5 Mio Fr. (VJ -3,1 Mio) EBITDA-Marge von rund 10,3% erwartet ernennt Elisabeth Pataki zur neuen Finanzchefin - HBM Healthcare profitiert vom Börsengang der ALX Oncology - MCH-CEO: Art Basel soll noch viele Jahre in Basel durchgeführt werden - Molecular Partners: Allergan zieht Zulassungsanträge in EU, Japan zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Airesis: IMF Independant Fund Management meldet Anteil von unter 3% - Aluflexpack: Capital Group erhöht Anteil auf 5,18% - Aryzta: Norges Bank senkt Anteil auf 4,97% - Credit Suisse meldet Anteil von 0,44%/4,58%, Dodge Cox erhöht auf 5,07% - Dufry: King Street Capital meldet Anteil von 3,126% - Galenica: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,11% - Landis+Gyr: Norges Bank senkt Anteil auf 2,81% - Meyer Burger: Diverse Beteiligungsmeldungen im Zuge der Kapitalerhöhung - Novartis: Capital Group Companies senkt Anteil auf 2,972% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - The Native: Aston Fallen meldet Anteil von 14,39% via FNBK - U-blox: RobecoSAM meldet Anteil von 3,029% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Julius Bär: Conf. Call zu Ergebnis H1 Dienstag: - Givaudan: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Kühne + Nagel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - SGS: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - BLKB: Ergebnis H1 - CPH: Ergebnis H1 - Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Lindt & Sprüngli: Ergebnis H1 - SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) Mittwoch: - ABB: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Valora: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.45 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB Leistungsbilanz Mai 2020 (10:00) - CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Juni 2020/Q2 (Dienstag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Erzeugerpreise Juni -1,8% gg Vorjahr (Prognose -1,7) Erzeugerpreise Juni 0,0% gg Vormonat (Prognose +0,2) EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.7.: - LUKB (12,50 Fr., Nennwertrückzahlung) - Swiss Life (5,00 Fr., Nennwertrückzahlung) SONSTIGES - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Meyer Burger (Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung 14. bis 20.07.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0769 - USD/CHF: 0,9394 - Conf-Future: -45 BP auf 173,95% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,445% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,22% auf 10'411 Punkte - SLI (Freitag): -0,35% auf 1'570 Punkte - SPI (Freitag): -0,10% auf 12'881 Punkte - Dax (Freitag): +0,35% auf 12'920 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,31% auf 5'069 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)