STIMMUNG - Am Schwezer Aktienmarkt dürften die Gewinnmitnahmen, die gestern Nachmittag eingesetzt haben, gemäss den vorbörslichen Kursen noch etwas weitergehen. Im Fokus stehen dürften derweil ABB nach starken Quaertalszahlen. - SMI vorbörslich: -0,13% auf 10'430,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,60% auf 26'840 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,81% auf 10'680 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +NA% auf 22'773 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q2: Reingewinn 398 Mio USD (VJ 64 Mio) Auftragseingang 6,05 Mrd USD (AWP-Konsens: 5,76 Mrd) Umsatz 6,15 Mrd USD (AWP-Konsens: 5,59 Mrd) EBITA 651 Mio USD (AWP-Konsens: 462 Mio) Q3: Leichte Verbesserung des Auftragsrückgangs gegenüber Vorjahr erwartet Q2: Reingewinn 319 Mio USD (VJ 64 Mio) Covid hat Ergebnis deutlich beeinträchtigt Stehen weiter vor schwierigen Quartalen Kurzfristige Kreditfazilität über 2 Mrd Euro vollständig zurückgezahlt Robuster Cashflow im Gesamtjahr erwartet Operative Margen werden sich im Q3 stabilisieren Kostenbasis zur Sicherung der Profitabilität wird weiter angepasst Covid belastet weiterhin kurzfristigen Ausblick in vielen Absatzmärkten Aktienrückkauf wird in Kürze eingeleitet 2020: Umsatz erholt sich frühestens im vierten Quartal etwas - EFG H1: IFRS-Reingewinn 34,8 Mio Fr. (VJ 31,5 Mio) Betriebsertrag 563,7 Mio Fr. (VJ 555,8 Mio) AuM 147,8 Mrd Fr. (Ende 2019: 153,8 Mrd) Netto-Neugeld +4,2 Mrd Fr. (VJ +0,3 Mrd) Corona hat Erträge belastet Kostenbasis soll bis Ende 2021 um 5 Prozent gesenkt werden - Inficon schliesst Wiederverkaufsvertrag mit Visability Solutions ab - Kuros Biosciences baut Patentportfolio im Bereich Orthobiologie aus - Medacta H1: Umsatz 135 Mio Euro (AWP-Konsens: 126,6 Mio) 2020: Erholung im H2 hängt von Corona-Etwicklung ab Aktuelle Marktlage erlaubt keine genauere Prognose - Pierer Mobility H1: Umsatz von 600 Mio EUR erwartet (VJ 754,9 Mio) EBIT von 1,7 Mio EUR erwartet (VJ 46,6 Mio) Absatz: 124'682 Motorräder und E-Bikes (VJ 135'711) Umsatz von >800 Mio Euro im zweiten Halbjahr erwartet Boom bei globaler Zweiradnachfrage nach Lockdown - Valora H1: EBIT -10,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -9,1 Mio) Umsatz 815,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 826 Mio) Reingewinn -15,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -22,2 Mio) 2020: Positiver EBIT für das Gesamtjahr erwartet - WKB H1: Reingewinn von 51,9 Mio Fr. (VJ 51,8) operatives Ergebnis 60,3 Mio Fr. (VJ 60,0 Mio) 2020: op. Ergebnis auf Durchschnitt der letzten 3 Jahre erwartet Oliver Schnyder übernimmt 2021 Vorsitz von Pascal Perruchoud NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Givaudan: Credit Suisse erhöht auf 3100 (2500) CHF - Underperform - Logitech: Goldman Sachs erhöht auf 73 (68) CHF - Buy - Novartis: DZ Bank senkt auf 96 (97) CHF - Kaufen Goldman Sachs senkt auf 108 (110) CHF - Buy - SGS: UBS erhöht auf 2450 (2300) CHF - Neutral JPMorgan erhöht auf 2500 (2400) CHF - Neutral - UBS: DZ Bank erhöht auf Kaufen (Halten) Credit Suisse erhöht auf 14,50 (14,00) CHF - Outperform Royal Bank of Canada erhöht auf 12 (11) CHF - Sector Perform DZ Bank erhöht auf 15 (9) CHF - Comet: Research Partners erhöht auf 155 (130) CHF - Kaufen - Sulzer: Research Partners senkt auf 120 (140) CHF - Kaufen - Kühne + Nagel: Barclays erhöht auf 140 (130) CHF - Underweight - Lindt & Sprüngli: Barclays senkt auf Underweight (Equal Weight) Barclays senkt auf 75000 (76000) CHF WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Calida: Swisscanto senkt Anteil auf 4,9995% - Credit Suisse: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,09% - Dufry: Brian Higgins/King Street Capital meldet Anteil von 3,126% - Evolva meldet Eigenanteil 5,3/35,8% - Swiss Life meldet Eigentanteil von 0,61% - Zur Rose: JPMorgan senkt Anteil auf 2,898% PRESSE MITTWOCH - Nestlé erwägt Verkauf von Teilen des Wassergeschäfts in China (CNN) - Cosmo: Produktion läuft trotz Coronapandemie rund (The Market) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - ABB: Q2 Conf. Call (09.00 Uhr) - EFG International: H1 Webcast (09.30 Uhr) - Medacta: H1 Conf. Call (15.00 Uhr) - Valora: H1 Conf. Call (08.45 Uhr) Donnerstag: - Sika: Ergebnis H1 - Starrag: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Cembra: Ergebnis H1 - Graubündner KB: Ergebnis H1 (MK: 11.30 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf Call 9.30 Uhr) - Mikron: Ergebnis H1 - Roche: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Also: Ergebnis H1 (17.40 Uhr und Conf. Call 18.30 Uhr) Freitag: - Lonza: Ergebnis H1, MK H1 - Schindler: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BB Biotech: Ergebnis Q2 - HBM: Ergebnis Q1 - Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - CFT: Umsatz Q2 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - USA: FHFA Hauspreisindex 05/20 (13.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 06/20 EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.7.: - LUKB (12,50 Fr., Nennwertrückzahlung) - Swiss Life (5,00 Fr., Nennwertrückzahlung) per 29.7.: - Nebag (0,50 Fr. Nennwertrückzahlung) SONSTIGES - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Meyer Burger (Bezugsfrist bis heute, 22.07.) DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 1,0750 - USD/CHF: 0,9325 - Conf-Future: Conf-Future: +2 BP auf 173,63% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,42% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,26% auf 10'444 Punkte - SLI (Dienstag): -0,04% auf 1'582 Punkte - SPI (Dienstag): -0,28% auf 12'908 Punkte - Dax (Dienstag): +0,96% auf 13'172 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,22% auf 5'104 Punkte

