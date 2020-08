STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft etwas fester. Nach dem über die ersten beiden Handelstage volatilen Start in die Woche scheint der SMI wieder an den Aufwärtstrend vom Montag anzuknüpfen. - SMI vorbörslich: +0,40% auf 10'203,04 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,62% auf 26'828 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,35% auf 10'941 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,17% auf 22'536 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält US-Zulassung für ersten Epstein-Barr-Virus-Test - Kühne+Nagel baut neues Logistikzentrum in Schweden - Swisscom: Fastweb soll 4,5% an FiberCop halten - Aryzta-Finanzchef Frederic Pflanz tritt per Dezember zurück - Kudelski-Tochter Nagra geht Partnerschaft mit Grupo Express ein - Landis+Gyr streicht weltweit rund 12 Prozent der 5'800 Stellen Fokus auf Kosten, Investitionen bleiben auf hohem Niveau Massanahmen angesichts Umfeld und aktuellen Aussichten nötig NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Cevian Capital senkt Anteil auf 4,95% - Basilea: UBS meldet Erwerbspositionen von 9,02 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: The Native Donnerstag: - Adecco: Ergebnis Q2 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - VAT: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Basler KB: Ergebnis H1 - Vifor: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Freitag: - Conzzeta: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis H1 - Coltene: Ergebnis H1 (Conf. Cal 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturumfragen vom Juli (10.00 Uhr) - EU: PMI Dienste 07/20 (10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz (11.00 Uhr - US: ADP Beschäftigung (14.15 Uhr) Handelsbilanz (14.30 Uhr) Markit PMI Dienste(15.45 Uhr) ISM Index Dienste (16.00 Uhr) - CH: SNB Devisenreserven Juli 2020 (Freitag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - EX-DIVIDENDE DATEN: - per 11.8.: Ems-Chemie (20,00 Fr.) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0777 - USD/CHF: 0,9129 - Conf-Future: Conf-Future: +57 BP auf 175,45% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,491% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,66% auf 10'162 Punkte - SLI (Dienstag): -0,81% auf 1'544 Punkte - SPI (Dienstag): -0,60% auf 12'583 Punkte - Dax (Dienstag): -0,36% auf 12'601 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,28% auf 4'890 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)