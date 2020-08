STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürften sich die Anleger laut Händlern vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr wie üblich zurückhalten. Dass der Handelsstreit der USA mit China wieder stärker in den Vordergrund rückt, dürfte den Anlageappetit der Anleger auch nicht steigern. - SMI vorbörslich: -0,18% auf 10'049,26 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,68% auf 27'387 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,00% auf 11'108 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,53% auf 22'298 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erreicht in Studie mit Tecentriq-Kombi Ziele bei Brustkrebs nicht - Richemont: will handelbare Warrants an die Aktionäre ausgeben Bedingte Aktienkapitalerhöhung geplant Wendy Luhabe nominiert für Verwaltungsrat - Basilea: Pfizers Zulassungsantrag in China für Cresemba wird geprüft - Blackstone vermeldet Fortschritte bei Batteriezellen der nächsten Generation - Coltene H1: Nettoumsatz von 103,9 Mio Fr. bestätigt (VJ 135,4 Mio) EBIT 2,6 Mio CHF (VJ 12,8 Mio) Reingewinn 0,3 Mio Franken (VJ 7,94 Mio) Kenda wurde von Vaduz nach Altstätten verlegt 2020: Rechnen mit Erholung in den meisten Märkten Genaue Auswirkungen von Covid auf Gesamtjahr nicht abschätzbar Jahresergebnis wird unter dem Ergebnis des Vorjahres liegen - Conzzeta H1: Nettoumsatz 576,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 557,7 Mio) EBIT 49,9 Mio Fr. (VJ 59,9 Mio) Reingewinn 46,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35,5 Mio) EBIT inklusive Devestitionsgewinn von 48,1 Mio Fr. Auftragsbestandi Bystronic Mitte Jahr 17,3% unter Ende 2019 Auftragsbestand Bystronic wid sich belastend auf Rechnung auswirken Konkrete Gespräche für Verkauf von FoamPartner im Gang 2020: Bisherige Prognosen bestätigt - Umsatz deutlich unter VJ EBIT im mitttleren zweistelligen Mio-Bereich erwartet H2: Fortschreitende Erholung erwartet - Orell Füssli H1: Umsatz 104,1 Mio Fr. (VJ 115,2 Mio) EBIT 6,7 Mio Fr. (VJ 8,1 Mio) Reinergebnis 8,0 Mio Fr. (VJ 5,4 Mio) Covid-19-Pandemie prägte die Geschäftsaktivitäten Besserer Halbjahresgewinn auf steuerliche Gründe zurückzuführen 2020: Nettoerlös leicht unter Vorjahr erwartet EBIT-Marge im mittleren einstelligen Bereich erwartet Wirtschaftliche Perspektiven schwierig einzuschätzen - SHL H1: Einnahmen von 19,3 Mio USD erwartet EBITDA von 1,7 bis 2,3 Mio USD erwartet ergreift Massnahmen wegen Corona-Pandemie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Negma Group erhöht Anteil auf 19,52% - Allreal: Norges Bank meldet Anteil von 2,96% - AMS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,91% - Ascom: Norges Bank meldet Anteil von 3,02% - Basilea: UBS meldet zuerst Anteil von <3%, dann Erwerbspositionen von 10,43% - Lastminute.com senkt Veräusserungsposition auf 19,65%; Freesailors mit 64,23% - Meyer Burger: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,05% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Coltene: Conf. Cal H1 (09.00 Uhr) - Conzzeta: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) Montag: - keine Termine Dienstag: - Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - BCGE: Ergebnis H1 - Dätwyler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 - Swissquote: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr) - Tornos: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Devisenreserven Juli 2020 (09.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 07/20 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 06/20 (16.00 Uhr) Konsumentenkredite 06/20 (21.00 Uhr) - CH: Arbeitsmarktdaten Juli 2020 (Montag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Ausland: - CHINA JULI EXPORTE +7,2% IN DOLLAR GEMESSEN GG VJ (PROG -0,6%) - CHINA EXPORTE JULI IN YUAN GEMESSEN +10,4% GG VJ (PROG +0,9%) - DEUTSCHLAND: GESAMTPRODUKTION JUNI -11,7 % GG VORJAHR (PROGNOSE -11,4) - DEUTSCHLAND: GESAMTPRODUKTION JUNI +8,9% GG VORMONAT (PROGNOSE +8,2) - DEUTSCHLAND: EXPORTE JUNI +14,9% GG VORMONAT (PROGNOSE +14,4) - DEUTSCHLAND: IMPORTE JUNI +7,0% GG VORMONAT (PROGNOSE +10,6) - DEUTSCHLAND: HANDELSBILANZSALDO JUNI +15,6 MRD EURO (PROGNOSE +11,3) - DEUTSCHLAND: LEISTUNGSBILANZSALDO JUNI +22,4 MRD EURO (PROGNOSE +15,0) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.8.: - Varia US Properties (0,60 Fr.) per 11.8.: - Ems-Chemie (20,00 Fr.) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0796 - USD/CHF: 0,9114 - Conf-Future: +23 BP auf 174,99% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,486% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,31% auf 10'067 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,24% auf 1'537 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,22% auf 12'488 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,54% auf 12'592 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,98% auf 4'885 Punkte

awp-robot/sw/tt

(AWP)