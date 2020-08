STIMMUNG - An der Schweizer Börse zeichnet sich am Montagmorgen ein positiver Handelsstart ab. Händler erklären dies zum einen mit den US-Vorgaben. Gut kommen am Markt ausserdem die neusten Konjunkturdaten aus China an, welche eine weitere Besserung der Lage anzeigen. - SMI vorbörslich: +0,38% auf 10'106,15 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,17% auf 27'433 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,87% auf 11'011 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,39% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Etrolizumab hat nicht alle Ziele in Phase-III-Studien erreicht erhält US-Zulassung für Evrysdi (Risdiplam) bei SMA - Partners Group soll 49% an Atlantia-Tochter Telepass übernehmen - Ems-Generalversammlung wählt Bernhard Merki zum neuen VR-Präsidenten - IGEA Pharma will sich mit Blue Sky Natural Resources zusammenschliessen - Kardex erwirbt Beteiligung an Technologie Start-up Rocket Solution - Meyer Burger verkauft Hersteller für Mikrowellen- und Plasmasysteme Muegg Cash-Zufluss von rund 24 Mio, Buchgewinn rund 4 Mio CHF Vertrag beinhaltet zusätzlich Earn-out von 2,5 Mio CHF in 2022 - Titli: Trotz Schweizer Gästeboom fehlen 0% der Touristen (Interview CEO) - Wisekey hat Frühwarnsystem für Covid-19 in Plattform integriert sichert sich Mittel im Umfang von 5 Mio USD von Crede NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 4,96% - EEII: Nacala Worldwide hält 92,4 Prozent - Newron: Aviva senkt Anteil auf 3,79% - SIG Combibloc: Norges Bank meldet Anteil von 5,94 Prozent - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,24% - Wisekey: Nice & Green meldet Anteil von 8,24% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - UBS trennt sich von gewissen venezolanischen Kunden (Bloomberg) - Siehe auch separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - BCGE: Ergebnis H1 - Dätwyler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 - Swissquote: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr) - Tornos: Ergebnis H1 Mittwoch: - Elma: Ergebnis H1 - SGKB: Ergebnis + MK H1 - Addex: Ergebnis H1 - Glarner KB: Ergebnis H1 - Kuros: Ergebnis H1 - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2020 (nachbörslich) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Sentix Investorenvertrauen August 2020 (10.30) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Juli 3,2% (VM 3,2%), saisonber. 3,3% (VM 3,3%) - Ausland: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Varia US Properties (1,10 Fr.) per 11.8.: - Ems-Chemie (20,00 Fr.) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT - Börsen in Japan geschlossen DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0773 - USD/CHF: 0,9144 - Conf-Future: +6 BP auf 175,01% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,512% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,01% auf 10'068 Punkte - SLI (Freitag): +0,14% auf 1'539 Punkte - SPI (Freitag): +0,08% auf 12'499 Punkte - Dax (Freitag): +0,66% auf 12'675 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,09% auf 4'890 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)