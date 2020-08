STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine freundliche Eröffnung ab. Er folgt damit den gut gelaufenen US-Börsen. In New York war der Dow Jones Industrial am Vorabend - ungeachtet aller Corona-Probleme - auf den höchsten Stand seit Ende Februar geklettert. - SMI vorbörslich: +0,50% auf 10'141,55 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,30% auf 27'791 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,39% auf 10'968 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,77% auf 22'724 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler liefert Aufzüge für Pariser Metrostationen - Aryzta: Organische Entwicklung im Juli -18 Prozent (-23% im Juni, -36% Mai) Liquidität von 415 Mio EUR per Ende Juli (370 Mio per 25. Juni) Viele Werke operieren weiter mit reduzierter Kapazität Weiter holprige Erholung über die kommenden Monaten erwartet - Basilea H1: Umsatz 69,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 66,4 Mio) Kosten 71,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,0 Mio) Reingewinn 9,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -16,7 Mio) EBIT 12,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: -13,7 Mio) 2020: Betriebsverlust von 5-15 Mio Fr. erwartet vorbörsliche Indikation +3,4% - BCGE H1: Geschäftsertrag 183,1 Mio Fr. (VJ 220,1 Mio) Betriebsergebnis 50,6 Mio Fr. (VJ 94,6 Mio) Reingewinn 55,3 Mio Fr. (VJ 59,3 Mio) Vorsorglich höhere Rückstellungen gebildet 2020: Rückläufiges Gesamtergebnis erwartet Erhöhung Eigenkapitals, Ausschüttung Dividende dennoch möglich - Dätwyler H1: Umsatz 545,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 539,8 Mio) Adj. EBIT 65,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 68,6 Mio) Reinergebnis -421,7 Mio Fr. (VJ +66,2 Mio) Unsicherheit bei Mobility, Öl+Gas und Industrie wird hoch bleiben Einmalige Restrukturierungskosten im mittl. 1-st. Mio-Bereich Umsatzwachstum in Business Unit Food & Beverage wird hoch bleiben Lieferfähigkeit jederzeit gewährleistet 2020: Quantitative Prognose für Gesamtjahr sehr schwierig H2: Fortsetzung des Wachstumstrends in BU Healthcare Solutions erw. Impfstoffe gegen Covid-19 sorgen seit Mai für Bestellungen Grundsätzlich zuversichtlich vorbörsliche Indikation -1,6% - Phoenix Mecano H1: Bruttoumsatz 302,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 305,2 Mio) EBIT 6,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 7,5 Mio) Reingewinn 1,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 2,5 Mio) Nur leichter Rückgang der Bestellungen stimmt zuversichtlich Fokus weiterhin auf Liquidität und Kosten Werke wieder operativ, teils mit eingeschränkter Kapazität 2020: Geschäftsentwicklung hängt vom Verlauf der Pandemie ab H2: Weiter herausfordernde Wirtschaftslage erwartet Pandemie dürfte EBIT weniger stark belasten als im H1 - Swissquote H1: Nettoertrag 160.7 Mio Fr. (VJ 112,2 Mio) Reingewinn 50,4 Mio Fr. (VJ 22,0 Mio) Vorsteuergewinn 58,4 Mio CHF (VJ 25,1 Mio) 2020: Erwarten Erträge von 300 Mio CHF, Vorsteuergewinn v. 100 Mio steigert Halbjahresgewinn dank hoher Kundenaktivität (HEADLINE) - Tornos H1: Umsatz 56,2 Mio Fr. (VJ 117,2 Mio) Auftragseingang 42,8 Mio Fr. (VJ 76,9 Mio) EBIT -13,1 Mio Fr. (VJ 8,9 Mio) Ergebnis -13,9 Mio Fr. (VJ 9,0 Mio) Markante Erhöhung der Wertberichtigungen auf Warenvorräte Sparmassnahmen konsequent fortgesetzt Langsame Erholung der globalen Märkte im Jahr 2021 erwartet H2 mit Nettoumsatz auf Niveau des H1 erwartet Jens Thing neuer Chief Sales Officer und Mitglied der GL - Implenia gewinnt Hochbauprojekte in Deutschland - Umsatz über 100 Mio EUR - Molecular Partners: Vereinbarung mit BAG/Schweizer Regierung zu Covid-Mittel - Newron: liquide Mittel reichen bis ins Jahr 2022 hinein schliesst präklinische Studien mit Evenamide ab - Santhera schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab - V-Zug ernennt Sandra Forster-Bernacchia zur Personalchefin - Castle Alternative Invest schliesst Vernichtung eigener Aktien ab - Castle Private Equity schliesst Vernichtung eigener Aktien ab - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Firmenich 2019/20: Umsatz 3,88 Mrd Fr (org. Wachstum: +2,8%) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Zur Rose: BlackRock senkt Anteil auf 2,998% PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Basilea: Conf. Call H1 (16.00 Uhr) - Dätwyler: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Swissquote: Webcast H1 (10.30 Uhr) - Newron: Conf. Call zu Update Pipeline (15.00 Uhr) Mittwoch: - Elma: Ergebnis H1 - SGKB: Ergebnis + MK H1 - Addex: Ergebnis H1 - Glarner KB: Ergebnis H1 - Kuros: Ergebnis H1 - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2020 (nachbörslich) Donnerstag: - Swisscom: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis + MK H1 - Bell: Ergebnis H1 - BEKB: Ergebnis H1 - Comet: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Meyer Burger: Ergebnis H1 - Novavest: Ergebnis H1 - Straumann: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen August (11.00 Uhr) - USA: Erzeugerpreise Juli (14.30 Uhr) API Ölbericht Woche (22.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Ems-Chemie (20,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0748 - USD/CHF: 0,9150 - Conf-Future: +29 BP auf 175,30% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,516% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,23% auf 10'091 Punkte - SLI (Montag): +0,16% auf 1'542 Punkte - SPI (Montag): +0,11% auf 12'512 Punkte - Dax (Montag): +0,10% auf 12'688 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,41% auf 4'910 Punkte

