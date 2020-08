STIMMUNG - An der Schweizer Börse dürften heute keine Stricke zerrissen werden. Die Märkte sind laut Händlern wie gelähmt angesichts des Stillstandes bei den Verhandlungen über ein weiteres Corona-Hilfspaket der US-Regierung. - SMI vorbörslich: -0,07% auf 10'252,65 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,29% auf 27'897 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,27% auf 11'043 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,12% auf 23'278 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Feintool H1: Nettoumsatz 212 Mio Fr. (VJ 332 Mio) EBIT -17,4 Mio Fr. (VJ +10,5 Mio) Reinergebnis -17,5 Mio Fr. (VJ +4,7 Mio) Personalbestand in Europa wird sich reduzieren - Abbau in den USA CFO Thomas Bögli tritt im April in Ruhestand - Samuel Künzli folgt Kreditvertrag mit Banken gibt finanzielle Flexibilität H2: Erwarten leicht höheren Umsatz und verbesserte Profitabilität verzichtet weiterhin auf eine Jahres-Guidance - Highlight E&E H1: Umsatz -27% auf 172 Mio Fr. Betriebsergebnis 11,0 Mio Fr. (VJ -6,4 Mio Fr.) Konzernergebnis 1,1 Mio Fr. (VJ -12,6 Mio Fr.) - Ägyptische Orascom-Tochter erzielt im ersten Halbjahr weniger Umsatz - Highlight Communications mit Gewinn von 4 Mio Fr im ersten Halbjahr - SHL setzt für am 21. September ausserordentliche GV für Vergütungsfragen an - SIX Exchange Regulation eröffnet Untersuchung gegen U-Blox - Valiant platziert neue Covered Bonds im Volumen von 115 Mio Fr. - Wisekey bekommt Auftrag von grossem Telekomkonzern (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Montana-Tech-Tochter Varta erhöht Jahresprognose - Clientis-Gruppe H1: Konzerngewinn 27,1 Mio auf (VJ 27,1 Mio Fr.) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Norges Bank meldet Anteil von 3,2% - Credit Suisse: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,02% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 5,06% - Santhera: Anteil von Idorsia sinkt auf 9,39% - Sunrise: Schmitz-Morkramer/Bierbaum melden Anteil von 4,26% - Zur Rose: T. Rowe Price senkt Anteil auf 2,67% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Feintool: Conf. Call H1 (09.30 Uhr) Montag: - Schweiter: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Metall Zug: Ergebnis H1 - V-Zug: Ergebnis H1 (MK 08.15 Uhr) - Gurit: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Hochdorf: Ergebnis H1 Dienstag: - Schlatter: Ergebnis H1 - VP Bank: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Huber + Suhner: Ergebnis H1 - Arbonia: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q2 (Conf Call 10.30 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis H1 - Alcon: Ergebnis Q2 (22.30 Uhr/Conf. Call 19.8.) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Juli 2020 (08.30 Uhr) Ausland: - EZ: Handelsbilanz 06/20 (11.0 Uhr) Beschäftigung Q2/20 (vorläufig) BIP Q2/20 (vorläufig) - US: Einzelhandelsumsatz 07/20 (vorläufig) (14.30 Uhr) Produktivität Q2/20 (vorläufig) Industrieproduktion 07/20 (1.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 07/20 Lagerbestände 06/20 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/20 (vorläufig) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie Angebot geplant vom 11.9. - 8.10. EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.9.: - Kühne+Nagel (4,00 Fr.) per 8.9.: - HBM (7,70 Fr., Nennwertrückzahlung) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0751 - USD/CHF: 0.9099 - Conf-Future: -23 BP auf 173,45% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,18% auf 10'260 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,19% auf 1'572 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,05% auf 12'736 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,50% auf 12'994 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,61% auf 5'042 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)