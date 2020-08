STIMMUNG - Zum Wochenstart zeichnet sich für die Eröffnung am Schweizer Aktienmarkt eine erneut vorsichtige Haltung der Investoren ab. Die Vorgaben aus Übersee liefern keine einheitlichen Vorgaben. - SMI vorbörslich: -0,06% auf 10'157,70 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,12% auf 27'931 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,21% auf 11'019 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,64% auf 23'141 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche-Tochter Genentech erhält Zulassung für Enspryng in den USA - Vifor-CEO: 2021 wird eher Launch- denn Übergangsjahr (CEO in FuW) - Gurit H1: Umsatz 283,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 268,5 Mio) Reingewinn 22,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13,9 Mio) EBIT 31,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,8 Mio) 2020: Umsatz von 550-600 Mio Fr. und EBIT-Marge von 9 bis 11,0 Prozent ernennt Mitja Schulz zum neuen Konzernchef Der genaue Termin für den Amtsantritt wird später kommuniziert - Hochdorf H1: EBIT +1.2 Mio Fr. (VJ -52,4 Mio) Reinergebnis -4,1 Mio Fr. (VJ -63,6 Mio) Umsatz 158,3 Mio Fr. (VJ 242,9 Mio) 2020: Netto-Verkaufserlös von 280 - 320 Mio Fr. + positiver EBITDA Für 2021 Einsparungen von 2 bis 3 Mio Fr. erwartet - Metall Zug H1: Umsatz -11% auf 511,6 Mio Fr. EBIT -1,7 Mio Fr. (VJ -1,6 Mio) Reinergebnis -5,4 Mio Fr. (VJ -5,6 Mio) Halbjahr war geprägt von Covid-19 und V-Zug-Abspaltung - Mikron behält Standorte in Berlin und Litauen nun doch Zweites Semester wird nicht mit Restrukturierungskosten belastet H2: Weiter EBIT-Verlust ähnlich hoch wie im H1 erwartet ) - Schweiter H1: Umsatz 559,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 559,3 Mio) EBITDA 67,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59,6 Mio) Reingewinn 35,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 28,0 Mio) Produktionsschliessungen führten zu Rückgang im Transportbereich Europäisches Displaygeschäft profitierte von hoher Nachfrage 2020: Insgesamt positiver Geschäftsverlauf erwartet vorbörsliche Indikation +1,9% - V-Zug H1: Nettoumsatz 258,6 Mio Fr. (VJ 257,7 Mio) EBIT 12,9 Mio Fr. (VJ 3,7 Mio) Reinergebnis 11,3 Mio Fr. (VJ 2,7 Mio) Transformationsprozess schreitet weiter voran Von Covid-19-Pandemie weniger stark betroffen als anfänglich erwartet - Swissquote-Management verkauft Aktien für 13 Millionen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Norges Bank meldet Anteil von 3,1% - Aryzta: Norges Bank meldet Anteil von 4,65% - Berkshire Hathaway reduziert Anteile bei US-Grossbanken - Castle Private Equity: Deka International meldet Anteil von 10,17% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 2,84% - Sunrise: BlackRock erhöht Anteil auf 4,07% - Swissquote meldet eigenen Anteil von 3,47%/2,867% - Zur Rose: BlackRock senkt Anteil auf 2,68% PRESSE MONTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Gurit: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Hochdorf: Ergebnis H1 - Metall Zug: Ergebnis H1 - Schweiter: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - V-Zug: Ergebnis H1 (MK 08.15 Uhr) Dienstag: - Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Arbonia: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Huber + Suhner: Ergebnis H1 - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q2 (Conf Call 10.30 Uhr) - Schlatter: Ergebnis H1 - Thurgauer KB: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - VP Bank: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q2 (nachbörslich, Conf. Call 19.8.) Mittwoch: - Implenia: Ergebnis H1 (Webcast 8.30 Uhr) - Ina Invest: Ergebnis H1 - Orascom DH: Ergebnis Q2 (Conf. Call 15.30 Uhr) - Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zur Rose: Ergebnis, MK H1 - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) GV: Klingelnberg WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Bauproduktion 06/20 (11.00 Uhr) - US: Empire State Index 08/20 (14.30 Uhr) NAHB-Index 08/20 (16.00 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie Angebot geplant vom 11.9. - 8.10. EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0778 - USD/CHF: 0,9082 - Conf-Future: +60 BP auf 174,05% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,422% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,94% auf 10'164 Punkte - SLI (Freitag): -1,00% auf 1'556 Punkte - SPI (Freitag): -0,81% auf 12'633 Punkte - Dax (Freitag): -0,71% auf 12'901 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,58% auf 4'963 Punkte

