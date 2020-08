STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein roter Tag ab. Steigende Corona-Infektionszahlen, der brodelnde US-chinesische Handelsstreits und die Iran-Politik der US-Regierung sorgen für grosse Verunsicheurng. Zudem heizte die US-Notenbank mit warnenden bezüglich der Wirtschaftslage die Konjunktursorgen weiter an. - SMI vorbörslich: -0,86% auf 10'220,86 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,31% auf 27'693 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,57% auf 11'146 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,07% auf 22'863 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - US-Klage gegen Roche und andere Unternehmen abgewiesen - Achiko lanciert Gesundheits-App in mehr Hotels und Freizeitparks in Indonesien - Also kauft dicom und stärkt Solutions- und Service-Geschäft Dicom erzielt Jahresumsatz von rund 30 Mio Euro - Aryzta: Weisen Vorwurf über irreführende Aussagen in GV-Einladung von uns - BCV H1: Reingewinn 158 Mio Fr. (AWP-Konsens: 170,0 Mio) Geschäftserfolg 179 Mio Fr. (AWP-Konsens: 197,4 Mio) Geschäftsertrag 477 Mio Fr. (AWP-Konsens: 487,3 Mio) Rückstellungsbedarf für Kreditrisiken hat sich um 20 Mio Fr. erhöht Haben bis Ende Juli über 6'000 Covid-19-Kredite von 700 Mio Fr. vergeben 2020: Erwarten vergleichbaren Geschäftsgang wie im ersten Halbjahr - HBM Healthcare profitiert vom Harmony Biosciences-Börsengang - Kudelski H1: Umsatz von 320,1 Mio USD (AWP-Konsens: 384,3 Mio) EBITDA 4,9 Mio USD (VJ 15,5 Mio) Reinergebnis -27,1 Mio USD (AWP-Konsens: +0,9 Mio) Abbau von 489 Stellen im H1 2020: EBITDA von 45 - 55 Mio USD erwartet vorbörsliche Indikation -16% - LUKB H1: Konzerngewinn 103,5 Mio Fr. (VJ 100,5 Mio) Geschäftserfolg 116,7 Mio Fr. (VJ 117,3 Mio) Geschäftsertrag 255,2 Mio Fr. (VJ 248,3 Mio) LUKB 2020: Gewinn im obersten Bereich der Jahre 2016-19 (187-205 Mio) erw. - Meier Tobler H1: Umsatz 222 Mio Fr. (VJ 241,9 Mio) EBIT -0,63 Mio (VJ 5,6 Mio) Ergebnis -2,65 Mio Fr. (VJ +0,3 Mio) 2021: Neubau dürfte sich in diversen Regionen abschwächen Dienstleistungen im Handelsgeschäft werden ausgebaut H2: Vorjahresumsätze b. Handel und Dienstleistungen erwartet - Siegfried H1: Umsatz 388,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 384,2 Mio) Core-EBITDA 58,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 62,8 Mio) Core-EBITDA-Marge 15,0% (AWP-Konsens: 16,3%) Reingewinn 20,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 28,8 Mio) COVID-19 hat Umsatz und Gewinn deutlich beeinflusst 2020: Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich in LW Leichte Ausweitung der Core-EBITDA-Marge erwartet erleidet Gewinneinbruch wegen Coronavirus-Krise (HEADLINE) - Von Roll H1: Umsatz 119,5 Mio Fr. (VJ 154,8 Mio) EBIT -10,9 Mio Fr. (VJ 2,5 Mio) Reinergebnis -15,0 Mio Fr. (VJ -0,6 Mio) Covid-19 hat Geschäft deutlich belastet Können uns auch in kommenden Monaten in ungewissem Umfeld behaupten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Exporte Juli zum VM real +2,3%, nominal +1,1% (saisonbereinigt) EZV: Handelsbilanzüberschuss Juli 2,58 Mrd Fr. (saisonbereinigt) EZV: Importe Juli zum VM real +1,1%, nominal +2,5% (saisonbereinigt) EZV: Uhrenexporte Juli unbereinigt 1,58 Mrd Fr. (nom. -17,0% gg VJ) - Ausland: DE: Erzeugerpreise Juli +0,2% GG Vormonat (Prognose +0,1) Erzeugerpreise Juli -1,7% GG Vorjahr (Prognose -1,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Credit Suisse Funds meldet tieferen Anteil von 5,88% - Allreal: Norges Bank meldet Anteil von 3,02% - Credit Suisse: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,24% - Sunrise mit mehreren Beteiligungsmeldungen - Zur Rose: BlackRock senkt Anteil auf 2,81% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - BCV: MK H1 (10.30 Uhr) - Kudelski: Webcast H1 (14.00 Uhr) - Luzerner KB: MK Q2 (11.00 Uhr) - Siegfried: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) Freitag: - Adval Tech: Ergebnis H1 - Bachem: Ergebnis H1 - Ems-Chemie: Reingewinn H1 - Edisun Power: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 - Mobilezone: Ergebnis + Conf. Call H1 - Nebag: Ergebnis H1 - U-blox: Ergebnis H1 Montag: - Alpiq: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Aluflexpack: Ergebnis H1 - Bank Linth: Ergebnis H1 + MK (12.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS - Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor Q2 (08.30h) Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Q2 Ausland: - EZ: EZB Sitzungsprotokoll 16.7.20 (13.30 Uhr) - US: Philly Fed Index 08/20 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Frühindikatoren 07/20 (16.00 Uhr) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV - Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2020 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie Angebot geplant vom 11.9. - 8.10. EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.9.: - Kühne+Nagel (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0835 - USD/CHF: 0,9149 - Conf-Future: +23 BP auf 174,25% - SNB: Kassazinssatz -0,471% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,39% auf 10'310 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,17% auf 1'572 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,32% auf 12'828 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,74% auf 12'977 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,79% auf 4'977 Punkte

