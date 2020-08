STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte die Sitzung vom Montag gemäss den vorbörslichen Kursen mit klar höheren Kursen eröffnen. Händler verweisen auf relativ gute Vorgaben aus den USA und aus Asien. - SMI vorbörslich: +0,35% auf 10'253,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,69% auf 27'930 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,42% auf 11'312 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,30% auf 22'989 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht Ziele mit Spartalizumab (PDR001) in Kombitherapie nicht führt Maskenpflicht an Standorten ein Novartis-Chef sieht keine rasche Wende bei der Corona-Pandemie - Aluflexpack H1: Umsatz 115,5 Mio EUR (VJ 101,3 Mio) Adj. EBITDA 17,3 Mio EUR (VJ 14,0 Mio) Reinergebnis 2,7 Mio EUR (VJ -8,0 Mio) Wachstum in den meisten Geschäftsfeldern erzielt 2020: Ausblick bestätigt - Nettoumsatz 220-230 Mio EUR erwartet - Bank Linth H1: Geschäftserfolg 15,0 Mio Fr. (VJ 18,5 Mio) Reingewinn 12,8 Mio Fr. (VJ 12,9 Mio) - BLKB mit Wechsel im Bankrat - Intershop: Baubeginn für Stadler-Montagehalle in Winterthur - Mikron-CEO: Gute Auslastung bei Automation auch dank Anlagen für Covid-Tests - Sulzer: will Haselmeier übernehmen Haselmeier wird mit rund 100 Mio EUR bewertet Haselmeier erzielt mit rund 230 Mitarbeitern Umsatz von 36 Mio EUR - The Native: Rekurs gegen Konkursverfahren hat aufschiebende Wirkung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq H1: Nettoumsatz 1,81 Mrd Fr. (VJ 2,21 Mrd) Reinergebnis -84 Mio Fr. (VJ -206 Mio) Gegen Corona-Auswirkungen wegen Absicherungen "gut geschützt" 2020: Positives bereinigtes operatives Ergebnis über Vorjahr erwartet - Axpo trennt sich vom Beznau-Chef - Swiss und Bund unterzeichnen Verträge zu Staatshilfen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS meldet Erwerbspositionen von 9,96% - Implenia: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 5,11% - Meier Tobler: Silvan Meier meldet Anteil von 65,04%/19,68% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 25,79% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,96% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 5,6% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Bank Linth: MK Ergebnis H1 Dienstag: - Bossard: Ergebnis H1 - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Peach Property: Ergebnis H1 - SPS: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - TX Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 12.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis H1 Mittwoch: - Allreal: Ergebnis (MK 09.30 Uhr) - Emmi: Ergebnis H1 - Evolva: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Beschäftigungsbarometer Q2 2020 (Dienstag) CS-CFA Index August (Mittwoch) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie Angebot geplant vom 11.9. - 8.10. EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0761 - USD/CHF: 0,9114 - Conf-Future: -18 BP auf 174,25% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,498% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,11% auf 10'218 Punkte - SLI (Freitag): -0,11% auf 1'555 Punkte - SPI (Freitag): -0,13% auf 12'725 Punkte - Dax (Freitag): -0,51% auf 12'765 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,30% auf 4'896 Punkte

