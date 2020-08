STIMMUNG - Die Entscheidung der US-Notenbank Fed für mehr Spielraum bei ihrem Inflationsziel stützt einerseits die Aktienmärkte. Berichte über den bevorstehenden Rücktritt von Japans Regierungschef Shinzo Abe schickten hingegen den Nikkei nach unten. Abe war ein Befürworter der ultralockeren Geldpolitik Japans, der so genannten "Abenomics". - SMI vorbörslich: +0,29% auf 10'270,50 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,57% auf 28'492 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,34% auf 11'625 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,62% auf 22'833 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza-Partner Moderna stellt Test-Zwischenergebnisse von Impfstoffkandidat vor - Roche gibt die FDA-Zulassung von FoundationOne Liquid CDx bekannt - SGS übernimmt französische Groupe Moreau - Umsatz 2,8 Mio EUR - CFT H1: Betriebsgewinn 58,1 Mio Fr. (VJ 39,5 Mio) Reingewinn 48,7 Mio Fr. (VJ 34,2 Mio) - Zug Estates H1: Gewinn 8,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20,6 Mio) Gewinn vor Neubew. 11,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19,0 Mio) EBIT vor Neubewertung 28,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,4 Mio) Liegenschaftsertrag 28,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,2 Mio) 2020: Steigende Mieterträge - mehr Liegenschafts- und Finanzaufw. Betriebsergebnis vor Neubewer. deutlich unter Vorjahr - Achiko verkauft EmpatKali-Anteile - Fokussierung auf Covid-19-Testtechnologie - Aryzta: zRating empfiehlt Wahl von Urs Jordi zum VR-Präsidenten - Glarner Kantonalbank begrüsst Pläne der Regierung zur Privatisierung - Kudelski bietet erweiterten Sicherheitsservice in den USA - MCH Group legt gegen UEK-Entscheid vom 20. August 2020 Beschwerde ein MCH verschiebt Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses vom 2. auf 30.9. - Salt erwägt rechtliche Schritte gegen Sunrise - Titlis Bergbahnen planen nur mit "einzelnen Kündigungen" NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Viseca schreibt im ersten Halbjahr einen Verlust - ZKB H1: Konzerngewinn 537 Mio Fr. (VJ 418 Mio) Geschäftsertrag 1,3 Mrd Fr. (VJ 1,2 Mrd) Geschäftserfolg 469 Mio Fr. (VJ 419 Mio) Kundenvermögen 337,8 Mrd Fr. (VJ 315,5 Mrd) Netto-Neugeldzufluss 13,6 Mrd Fr. (VJ 2,5 Mrd) Corona-Notkredite von knapp einer Milliarde Fr. bewilligt Keine coronabedingte Akzentuierung von Kreditausfällen bis anhin 2020: Dürfte anspruchsvolles Jahr werden - sind aber gut aufgestellt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einfuhrpreise Juli -4,6% GG VORJAHR (Prognose -4,7) Einfuhrpreise Juli +0,3% GG VORMONAT (Prognose +0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS meldet Erwerbspositionen von 10,01% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 4,98% - Komax: BlackRock meldet Anteil von 2,94% PRESSE FREITAG - Aryzta will nur US-Geschäft verkaufen (The Market) - Glencore bevorzugt Mopani-Verkauf anstelle einer Minderheitsbeteiligung ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - Hiag Immobilien: Ergebnis + Conf. Call H1 - IGEA Pharma: Ergebnis H1 - SF Urban: Ergebnis H1 - Pierer Mobility: Ergebnis H1 (nachbörslich) Dienstag: - Nestlé-Tochter Nespresso & Café Royal: MK zu einer neuen Recycling-Initiative - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - BKW: Ergebnis + MK H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturbarometer (9.00 Uhr) - EU: Wirtschaftsvertrauen August 2020 (11.00 Uhr) Industrievertrauen August 2020 (11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben Juli 2020 (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI August 2020 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen August 2020 (16.00 Uhr) - CH: BFS Detailhandelsumsätze Juli 2020 (Montag) BWO Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Dienstag) BFS Parahotellerie im Q2 2020 (Dienstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) August 2020 (Dienstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie Angebot geplant vom 11.9. - 8.10. EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.9.: - Kühne+Nagel (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0754 - USD/CHF: 0,9060 - Conf-Future: -25 BP auf 173,39% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,46% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,77% auf 10'310 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,67% auf 1'564 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,64% auf 12'772 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,71% auf 13'096 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,64% auf 5'016 Punkte

