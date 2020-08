STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag gemäss den vorbörslichen Kursen deutlich höher eröffnen. Vor allem positive Signale aus der chinesischen Wirtschaft treiben die Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche an. - SMI vorbörslich: +0,47% auf 10'212,47 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,57% auf 28'654 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,60% auf 11'696 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,26% auf 23'171 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel schliesst Partnerschaft mit Verdeex in Kolumbien - Nestlé übernimmt Aimmune Therapeutics Übernahme soll OG 2021 und Cash-Gewinn bis 2022/23 steigern Transaktion hat einen Unternehmenswert von rund 2,6 Mrd USD - Novartis präsentiert positive Studiendaten zu Inclisiran - Hiag H1: Reingewinn 22,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,3 Mio) Liegenschaftenertrag 29,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,7 Mio) 2020: Operatives Ergebnis im Immosegment in H2 höher als in H1 erwartet - Pierer Mobility H1: Ergebnis -10,3 Mio EUR (VJ 27,2 Mio) H2: Umsatzsteigerung auf mehr als 800 Mio EUR erwartet 2020: EBIT-Marge zwischen 4 und 6 Prozent vom Umsatz erwartet - Rapid Nutrition 2019/20: Umsatz von 3,4 Mio AUD erwartet - Schmolz: Änderung des Namens in Swiss Steel Group AG Kapitalherabsetzung durch Reduktion des Nennwerts - SF Urban H1: Reingewinn exkl. Neubewertungen 5,5 Mio Fr. (VJ 7,5 Mio) Reingewinn 4,8 Mio Fr. (VJ 8,5 Mio) Liegenschaftenertrag 12,9 Mio Fr. (VJ 13,7 Mio) 2020: Rechnen weiter mit überzeugendem Ergebnis - Aryzta: Glass Lewis empfiehlt Wahl von Urs Jordi zum VR-Präsidenten - BCGE: Auch das Bundesgericht stellt sich gegen die Kantonalbank-Initiative - Hypo Lenzburg: Operations-Chef Karsten Kunert verlässt die Bank Ende November - Idorsia erreicht mit Daridorexant positive Ergebnisse in Phase-III-Studie wählt Syneos Health als Vermarktungspartner für Daridorexant in USA - Leclanché und S4 Energy schließen Hybrid-Energiespeicherprojekt ab - Polyphor: Lizenzvereinbarung für Balixafortide in China mit Fosun Pharma - Relief Therapeutics hat das Aktienkapital erhöht - SIG Combibloc: Chief Market Officer Markus Boehm tritt zurück - Varia US: Im August wurden 98% der veranschlagten Gesamteinnahmen eingenommen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bühler Group: Alt-Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold tritt 2021 aus VR zurück PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CHINA AUG MANUFACTURING PMI 51.0 VS 51.1 IN JUL - MNI JAPAN JULY INDUSTRIAL OUTPUT +8.0% M/M; +1.9% IN JUNE - MNI JAPAN JULY RETAIL SALES -2.8% Y/Y; JUNE -1.3% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - Dufry: Goldman Sachs meldet Anteil von 5,44% - Forbo: UBS Fund Management senkt Anteil auf 4,99% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 2,97% - Relief Therapeutics: Yves Sagot senkt Anteil auf 4,528% - Swissport restrukturiert Bilanz und erhält neue Besitzer - Swissport: Neue Kreditgeber werden 75% an der Firma halten PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Hiag Immobilien: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) Dienstag: - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - BKW: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr) Mittwoch: - Jungfraubahn: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Detailhandelsumsätze Juli 2020 (08.30 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) August 2020 (Dienstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.9.: - Kühne+Nagel (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0755 - USD/CHF: 0,9039 - Conf-Future: +16 BP auf 173,55% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,389% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,74% auf 10'164 Punkte - SLI (Freitag): -0,55% auf 1'555 Punkte - SPI (Freitag): -0,75% auf 12'676 Punkte - Dax (Freitag): -0,48% auf 13'033 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,26% auf 5'003 Punkte

