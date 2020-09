STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die Sitzung vom Dienstag etwas fester eröffnen. Im Fokus stehen laut Händlern die Einkaufsmanagerindizes diverser Länder für den Montat August, auch aus der Schweiz. Börsianer hoffen dabei auf weitere Anzeichen, dass sich die Wirtschaft vom Corona-Schock erholt. - SMI vorbörslich: +0,10% auf 10'146,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,78% auf 28'430 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,68% auf 11'775 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,02% auf 23'135 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis setzt sich neue Nachhaltigkeits-Ziele - Roche erhält FDA-Zulassung für kombinierten HIV-Test - Sunrise gewinnt Internettest vor UPC und Swisscom - Vifor ernennt Gregory Oakes zum Präsidenten Nordamerika - BKW H1: Gesamtleistung 1'530 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'474 Mio) Reingewinn 112 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,7 Mio) EBIT 219 Mio Fr. (AWP-Konsens: 188,8 Mio) 2020: Neu EBIT in der Bandbreite von 400 bis 420 Mio Fr. erwartet - IVF Hartmann H1: Umsatz 86,6 Mio Fr. (VJ 68,1 Mio) Konzerngewinn 7,6 Mio Fr. (VJ 5,9 Mio) 2020: Umsatz pandemiebedingt signifikant über Vorjahr EBIT leicht über Vorjahr erwartet - Schweiter kauft Foamboard-Geschäft von Newell Brands Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionen USD-Bereich - Ascom erhält Auftrag für Ascom Myco 3 Handsets im Volumen von 3,9 Mio Fr. - Kuros behandelt ersten Patienten mit Fibrin-PTH für Wirbelsäulenfusion - Meier Tobler: Publikumsaktionäre haben 59,2% der Bezugsrechte ausgeübt - TX Group: Jeremy Seitz wird Chief Technology Officer von TX Markets - Warteck ernennt Daniel Lanfranconi zum CFO - Wisekey und Arth Media Team spannen bei Hologramm-Konferenzen zusammen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - MNI JAPAN JULY JOBLESS RATE AT 2.9% VS. JUNE 2.8% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: JPMorgen Chase meldet Anteil von 3,065% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 4,83% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 3,15% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 3,09% - Santhera: JPMorgan meldet zuletzt Anteil von 25,979% - Siegfried: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,94% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - BKW: MK Ergebnis H1 (09.30 Uhr) Mittwoch: - Jungfraubahn: Ergebnis H1 Donnerstag: - Dormakaba: Ergebnis 2019/20 (BMK 09.00 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis H1 - Vaudoise: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) August 2020 (09.30 Uhr) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2020 (Donnerstag) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (10.00 Uhr) Arbeitslosenquote 07/20 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 08/20 (11.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (10.30 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitende Industrie 08/20 (15.45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/20 (16.00 Uhr) Bauinvestitionen 07/20 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Börsen in USA geschlossen: 7.9. (Labor Day) - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.9.: - Kühne+Nagel (4,00 Fr.) per 8.9.: - HBM (7,70 Fr., Nennwertrückzahlung) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0798 - USD/CHF: 0,9005 - Conf-Future: -4 BP auf 173,51% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,41% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,28% auf 10'136 Punkte - SLI (Montag): -0,33% auf 1'550 Punkte - SPI (Montag): -0,13% auf 12'659 Punkte - Dax (Montag): -0,67% auf 12'945 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,11% auf 4'947 Punkte

