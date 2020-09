STIMMUNG Die Schweizer Börse wird am Dienstag wenig verändert gesehen. Die Anleger dürften abwarten, wie die US-Börsen, die am Vortag wegen eines Feiertags geschlossen waren, auf die Gewinne an den europäischen Märken zu Wochenanfang reagieren werden, sagen Händler. Zudem fehlten zunächst auch neue richtungsweisende Impulse. - SMI vorbörslich: +0,28% auf 10'326,55 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): wegen eines Feiertags geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): wegen eines Feiertags geschlossen - Nikkei 225 (Dienstag): +0,66% auf 23'243 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group H1: Reingewinn 313 Mio Fr. (AWP-Konsens: 289 Mio) EBIT 390 Mio Fr. (AWP-Konsens: 368 Mio) Erträge 623 Mio Fr. (AWP-Konsens: 605 Mio) 2020: Rechnen weiterhin mit Kapitalzusagen von 12-15 Mrd USD Rechnen mit Performance Fees von 5-15% der Einnahmen Weiterhin Unsicherheit über Zeitpunkt von Transaktionen Vorbörsliche Indikation +2,7% - Swiss Re: Erwarten weiterhin Preiserhöhungen in allen Segementen erwartet real 3,3% Wachstum im Nicht-Lebenversicherungsmarkt im 2021 Vorbörsliche Indikation +1,2% - Credit Suisse ernennt Martin Mende zum Strategiechef der Schweizer Tochter - Novartis kündigt Daten zu MS-Mitteln für Fachkongress an - Roche erhält FDA-Zulassung für Cobas-Test auf Humanes Polyomavirus - Poenina H1: Betriebsertrag 110,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 114,5 Mio) EBIT 4,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4,7 Mio) Gewinn 3,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3,2 Mio) 2020: Ausblick auf Gesamtjahr nach wie vor nicht möglich H2: Durch Fusion mit Caleira deutliche Steigerung erwartet - Santhera H1: Nettoumsatz 7,8 Millionen Franken Nettoergebnis -31,9 Millionen Franken Liquide Mittel per 30.06.2020 von 19,4 Millionen Franken - Wisekey H1: Umsatz 8,0 Mio USD - operativer Verlust 7,3 Mio 2020: Umsatz von 17,0 - 18,5 Mio USD erwartet - Alpine Select rutscht im ersten Halbjahr wie erwartet in die roten Zahlen - Emmi überträgt an Jonas Leu ab 2022 Leitung der Division Americas - Zur Rose und die KPT lancieren digitalen Medikamenten-Assistenten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EFV/SNB Eidgenossenschaft stockt Anleihe 0,0%/2034 auf - DE: Handelsbilanzsaldo Juli +19,2 Mrd EUR (Prog +15,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Kenneth Griffin meldet Anteil von 3,51% - Comet: Norges Bank senkt Anteil auf 2,92% - Dufry: BlackRock erhöht Anteil auf 3,06% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 2,99% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 3,05% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 5% - Santhera: Idorsia erhöht Anteil auf 20,33% - Sunrise: Norges erhöht und senkt Anteil, zuletzt 4,33% - Wisekey: Marc Angelo meldet Erwerbspositionen von 42,84% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: Conf. Call zu Ergebnis H1 - Poenina: Conf. Call zu Ergebnis H1 - Wisekey: Conf. Call zu Ergebnis H1 - Swiss Re: MK: Auswirkungen Corona auf Versicherungsbranche - EEII: Ergebnis H1 - CPH: Investorentag Mittwoch: - Lalique: Ergebnis H1 - Villars: Ergebnis H1 - SFS: Investor Day - GV: Logitech, Richemont Donnerstag: - Credit Suisse: MK zu neuem Filialkonzept/Digitalisierung - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2020 - Lindt&Sprüngli: Eröffnung Home of Chocolate WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: BIP Q2/20 (11 Uhr - 3. Veröffentlichung) - Seco: Arbeitsmarktdaten August 2020 (Mittwoch) - BAK: BIP-Prognose (Mittwoch) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - BFW (von SIX bewilligt, Datum noch nicht bekannt) - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - HBM (7,70 Fr., Nennwertrückzahlung) per 16.9.: - Richemont (1,00 Fr.) per 18.09.: - Logitech (0,8029 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 1,0839 - USD/CHF: 0,9168 - Conf-Future: -7 BP auf 174,09% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,453% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,43% auf 10'298 Punkte - SLI (Montag): +1,54% auf 1'566 Punkte - SPI (Montag): +1,32% auf 12'793 Punkte - Dax (Montag): +2,01% auf 13'100 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,79% auf 5'054 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)