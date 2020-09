STIMMUNG - Die Schweizer Börse dürfte an den Aufwärtstrend vom Vortag anknüpfen. Insgesamt habe sich die Marktstimmung wieder verbessert, nachdem EZB-Vertreter die konjunkturellen Aussichten trotz der Corona-Krise nicht mehr ganz so trübe bewerten. Mit dem Kursanstieg vom Mittwoch dürfte der Markt die Erholungsgewinne der Street zwar zu einem Grossteil bereits eingepreist haben. Doch dürften sich die Anleger vor der Veröffentlichung der Zinsentscheidung der EZB zurückhalten. - SMI vorbörslich: +0,31% auf 10'438,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,60% auf 27'940 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,71% auf 11'142 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,80% auf 23'216 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel eröffnet Pharma-Luftfrachthubs in Brüssel und Johannesburg - Roche meldet Erfolg mit Satralizumab bei Neuromyelitis optica - Allreal plant Wohnüberbauung in Zürich mit Investitionen von 75 Millionen - Aluflexpack übernimmt Mehrheit an polnischer Top-Systems - BEKB und Hypi Lenzburg entwickeln Ökosystem für tokenisierte Vermögenswerte - Flughafen Zürich verzeichnet im August erneut mehr Starts und Landungen - GLKB baut Angebot für KMU im E-banking aus - Kudelski-Tochter Security nimmt Frankreich stärker ins Visier - Mobilezone lanciert Marke für gebrauchte Smartphones - Dufry plant für Hudson-Integration eine Kapitalerhöhung von rund 500 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +1,21% - Vaudoise: IT-Chef Jan Ellerbrock verlässt Unternehmen kauft Grossaktionär AMG Substanzwerte 20'000 Aktien ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq hat schottische Tochter Flexitricity für 18 Mio Franken verkauft PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAK erhöht BIP-Prognose für 2020 auf -4,5% (bisher: -5,8%) BAK senkt BIP-Prognose für 2021 auf +3,7% (bisher: +6,0%) Expertengruppe des Bundes erwartet Arbeitslosenquote 2020 bei "unter 3,5%" Seco-Expertengruppe erwartet BIP-Rückgang von etwa 5% (bisher -6,2%) - Ausland: - JAPAN JULY CORE MACHINE ORDERS +6.3% M/M WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,97% - Credit Suisse:BlackRock meldet Anteil von 5,12% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds erhöhen Anteil auf 3,02% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2020 Freitag: - Spice Private: Ergebnis H1 - Fundamenta: Ergebnis H1 Montag: - Roche: Virtual Pharma Day (14.00 bis 17.15 Uhr WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EZB Zinsentscheid mit Pressekonferenz (13.45/14.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Erzeugerpreise 08/20 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (17.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - BFW (von SIX bewilligt, Datum noch nicht bekannt) - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.9.: - Richemont (1,00 Fr.) per 18.09.: - Logitech (0,8029 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 1,0775 - USD/CHF: 0,9105 - Conf-Future: +48 BP auf 174,53% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,466% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,52% auf 10'407 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,52% auf 1'579 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,44% auf 12'914 Punkte - Dax (Mittwoch): +2,07% auf 13'237 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,40% auf 5'043 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)