STIMMUNG Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Start in die neue Handelswoche ab. Damit würde der Leitindex an seine Gewinne der Vorwoche anknüpfen und den freundlichen Vorgaben aus Übersee folgen. - SMI vorbörslich: +0,37% auf 10'478,08 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,48% auf 27'666 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,60% auf 10'854 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,66% auf 23'560 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis legt neue Phase III-Daten für MS-Mittel Kesimpta vor legt positive Studiendaten zu Mayzent bei MS vor meldet positive Daten aus Phase-III-Studie mit Augenmittel Beovu - CS-Chef Gottstein will an Ausschüttungszielen festhalten (SaW) - Nestlé-Übernahmeangebot für US-Firma Aimmune läuft bis am 9. Oktober - Ascom gewinnt Auftrag in Grossbritannien - Auftragsvolumen 16,5 Mio Fr. Vorbörsliche Indikation +2,8% - Burckhardt Compression will chinesische Shenyang Yuanda nun ganz übernehmen Zur Finanzierung ist Begebung einer Anleihe geplant Bestätigung des Ausblicks für Gesamtjahr 2020/21 - Flughafen Zürich spricht 26 Kündigungen aus - HBM verkauft Beteiligung Immunomedics an Gilead für 88 USD pro Aktie - Molecular Part. meldet Abschluss erster Herstellungsabläufe für Corona-DARPin - Orell Füssli ernennt Désirée Heutschi zur Leiterin Unternehmensentwicklung - Santhera mit ermutigenden Daten zu Vamolorone gegen Duchenne-Muskeldystrophie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Globus hält trotz Corona an hohen Investitionen fest (NZZ) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Obseva: Diverse Beteiligungsmeldungen nach Gruppenbildung - Siegfried: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 3,16% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,43% - Zur Rose: BlackRock erhöht Anteil auf 3,15% PRESSE MONTAG - UBS-VRP Axel Weber plant Fusion UBS-CS (Insideparadeplatz) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Roche: Virtual Pharma Day (14.00 bis 17.15 Uhr) Dienstag: - Crealogix: Ergebnis 2019/20 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Helvetia: Ergebnis H1 + MK - Newron: Ergebnis H1 Mittwoch: - BVZ: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - SoftwareONE: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - GV: Aryzta mit aoGV (Wahlen VR etc.) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS PPI (Dienstag) - EU: Industrieproduktion 07/20 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (per HEUTE bis 8.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.9.: - Richemont (1,00 Fr.) per 18.09.: - Logitech (0,8029 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0770 - USD/CHF: 0,9090 - Conf-Future: +27 BP auf 170,98% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,443% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,50% auf 10'440 Punkte - SLI (Freitag): +0,46% auf 1'584 Punkte - SPI (Freitag): +0,42% auf 12'944 Punkte - Dax (Freitag): -0,05% auf 13'203 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,20% auf 5'034 Punkte

