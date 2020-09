STIMMUNG - Die Schweizer Börse dürfte sich den negativen Vorgaben aus den USA und aus Fernost kaum entziehen können. Viele Marktteilnehmer äusserten sich enttäuscht, dass die US-Notenbank Fed keine positiven Überraschungen geliefert hat. Besonders negative Signale kommen zudem von der US-Technologiebörse Nasdaq, die nach einer Zwischenerholung den Abwärtstrend fortzusetzen scheint. - SMI vorbörslich: -0,81% auf 10'466,95 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,13% auf 28'032 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,25% auf 11'050 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,58% auf 23'338 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco ernennt neuen Chef für Marke Adecco und neuen Marketing-Chef - Novartis veröffentlicht Studiendaten zu Tafinlar + Mekinist in Fachjournal - Roche kündigt Daten zu verschiedenen Studien für Krebskongress ESMO an - SGKB ernennt Christian Schmid als Nachfolger von Roland Ledergerber als CEO - Sunrise: Handelsgericht sieht keinen Bruch des Vertrags mit Salt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SIX gibt Kaufangebot für italienische Börse ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Exporte August zum VM real +2,9%, nominal +3,7% (saisonbereinigt) EZV: Handelsbilanzüberschuss August 3,41 Mrd Fr. (saisonbereinigt) EZV: Importe August zum VM real -1,3%, nominal -1,8% (saisonbereinigt) EZV: Uhrenexporte August unbereinigt 1,34 Mrd Fr. (nom. -11,9% gg VJ) - Ausland: - JP: Zentralbank hält unverändert an lockerer Geldpolitik fest WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,19% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,34% - Forbo: BlackRock meldet Anteil von 2,91% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 3,04% - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von 5,01% - Obseva meldet diverse Beteiligungsveränderungen wegen Kapitalerhöhung - Santhera: Idorsia meldet leicht tieferen Anteil von 19,59% - Sunrise: Norges Bank senkt auf 4,58% - Zur Rose: JPMorgan meldet leicht tieferen Anteil von 2,985% PRESSE DONNERSTAG - Fusion mit CS nicht auf Tagesordnung von UBS-Strategiesitzung (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Sunrise: MK zu neuem Produkteportfolio Freitag: - Aevis: Ergebnis + Conf. Call H1 - Spice Private Equity: Ergebnis H1 Montag: - DKSH: Investorentag 2020 - SHL: aoGV zu Vergütungsfragen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Konsumentenpreise (11.00 Uhr) - GB: BoE, Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen (14.30 Uhr) Philly Fed Business Outlook (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) - CH: SNB: Zahlungsbilanz Q2 (Montag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Immobilienfirma Epic Suisse (noch im laufenden Jahr) Dekotierungen (angekündigt): - BFW (von SIX bewilligt, Datum noch nicht bekannt) - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: per 18.09.: - Logitech (0,8029 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0739 - USD/CHF: 0,9127 - Conf-Future: unv. bei 171,46% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,471% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,30% auf 10'552 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,52% auf 1'602 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,41% auf 13'083 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,29% auf 13'255 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,13% auf 5'074 Punkte

