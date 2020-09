STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss kaum verändert in den Handel starten. Die Vorgaben aus Übersee werden als gemischt bezeichnet. Im Handelsverlauf könnte sich dann allerdings der grosse Verfall an den Terminbörsen, der "Hexensabbat", bemerkbar machen. - SMI vorbörslich: +0,04% auf 10'523,57 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,47% auf 27'902 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,27% auf 10'910 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,11% auf 23'345 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Phase III Studie mit Actemra/RoActemra wirksam bei Coronapatienten lanciert Test zur Messung von SARS-CoV-2-Antikörpern vorbörsliche Indikation +0,9% - Vifor verkauft Tochter OM Pharma an Optimus Holding für 435 Mio Fr. Abschluss des Deals in 30 Tagen erwartet vorbörsliche Indikation +1,4% - Clariant baut neues Werk in China - Roger Federer zu Klima-Engagement gegenüber CS aufgefordert - Ehemaliger Sika-Chef Walter Grüebler gestorben - Aevis H1: Nettoumsatz 302,8 Mio Fr. (VJ 501,2 Mio) EBIT -9,4 Mio Fr. (VJ 201,1 Mio) Reinergebnis -14,1 Mio Fr. (VJ +202,1 Mio) Corona beeinträchtigt Hospitality und Spitalbereich Kapazitätsauslastung der Spitäler ist seit Juni wieder sehr gut Wollen für Rest des Jahres keine Umsatzziele veröffentlichen 2020: EBIT-Marge und oper. Cashflow dürften weitgehend positiv bleiben - Airesis H1: Nettoergebnis -18,5 Mio Fr. (VJ -1,88 Mio) H2: Starke Erholung bei Le Coq Sportif erwartet - Emmi kauft amerikanischen Desserthersteller Indulge Desserts Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart vorbörsliche Indikation +0,9% - Peach Property: Erwerb von 4'800 Wohnungen in Deutschland, Portfolio 2 Mrd Mieteinnahmen steigen durch Zukauf um 26% - Also beruft Jan Bogdanovich in die Geschäftsleitung - Datacolor beruft Kevin Quinn in die Geschäftsleitung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von 4,38% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 2,94% - LafargeHolcim: BlackRock erhöht Anteil auf 5,06% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% - Obseva: Medicxi Ventures Management senkt Anteil unter 3% - Partners Group: Gründungspartner melden jeweils tieferen Anteil von 5,01% - PSP-Aktionär Alony Hetz baut Beteiligung weiter ab - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 2,95% - Sunrise: BlackRock senkt auf 7,25%, Norges Bank erhöht auf 4,58% - Sunrise: Norges Bank erhöht auf 4,58% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,25% - Vifor Pharma: Blackrock erhöht Anteil auf 5,27% - Zur Rose: UBS meldet tieferen Anteil von 9,89% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Aevis: Conf. Call H1 - Spice Private Equity: Ergebnis H1 Montag: - DKSH: Investorentag 2020 - SHL: aoGV zu Vergütungsfragen Dienstag: - Swisscom: MK zu Neuerungen bei TV-Angebot WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - GB: Einzelhandelsumsatz August 2020 (08.00 Uhr) - EU: EZB Leistungsbilanz Juli 2020 (10.00 Uhr) - US: Leistungsbilanz Q2 2020 (14.30 Uhr) Frühindikator August 2020 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen September 2020 vorläufig (16.00 Uhr) - CH: SNB: Zahlungsbilanz Q2 (Montag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Immobilienfirma Epic Suisse (noch im laufenden Jahr) Dekotierungen (angekündigt): - BFW (von SIX bewilligt, Datum noch nicht bekannt) - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Logitech (0,8029 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0767 - USD/CHF: 0,9085 - Conf-Future: +34 BP auf 171,79% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,465% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,31% auf 10'519 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,36% auf 1'596 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,33% auf 13'040 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,36% auf 13'208 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,69% auf 5'040 Punkte

