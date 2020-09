STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird gemäss den vorbörslichen Signalen im Plus eröffnen. Der SMI dürfte sich somit weiter vom Taucher vom Montag erholen. Händler begründen dies primär mit positiven Vorgaben aus den USA. - SMI vorbörslich: +0,48% auf 10'405,55 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,52% auf 27'288 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,71% auf 10'964 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,04% auf 23'351 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS und Osram schliessen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ab vorbörsliche Indikation +1,5% - Novartis lanciert neue Studie zu AVXS-101 bei älteren SMA-Patienten - Arundel H1: Gewinn von 2,6 Mio USD (VJ 12,2 Mio) - Züblin stellt zusätzlichen Verwaltungsrat zur Wahl ausserordentliche GV am 21. Oktober 2020 - Hochdorf gibt Standort Welschenrohr auf - Bimbosan nun in Hochdorf - Relief-Partner NeuroRx beantragt US-Zulassung für Corona-Behandlung RLF-100 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - BNP Paribas Schweiz steigt aus Rohstoff-Finanzierung aus - baut Stellen ab Bis zu 120 Stellen könnten abgebaut werden PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Blackrock meldet leicht tieferen Anteil von 4,94% - SGS: BlackRock erhöht und senkt Anteil - zuletzt 4,93% - Aryzta: Gruppe Cobas/Veraison löst sich auf, Veraison meldet allein 9,81% - Dufry: Goldman Sachs senkt auf <3% - Groupe Minoteries: Paul Zingg/Gamma Stawag meldet Anteil von 3,56% - Mobimo: BlackRock meldet tieferen Anteil von 3,92% - SIG Combibloc: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - SoftwareOne: Gruppe Kohlberg Kravis etc. löst sich auf, meldet Anteil von <3% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 5,93% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Vontobel: Investorentag - Groupe Minoteries: Ergebnis H1 (nachbörslich) Donnerstag: - Perrot Duval: GV Freitag: - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index September (10.00 Uhr) - EU: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe September 2020 (10.00 Uhr) Markit PMI Dienstleistungen September 2020 (10.00 Uhr) - GB: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe September 2020 (10.30 Uhr) Markit PMI Dienstleistungen September 2020 (10.30 Uhr) - US: FHFA Hauspreisindex Juli 2020 (15.00 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe September 2020 (15.45 Uhr) Markit PMI Dienstleistungen September 2020 (15.45 Uhr) Anhörung von Fed-Chef Powell (16.00 Uhr) Rede von Fed-Gouverneur Quarles (20.00 Uhr) - CH: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Immobilienfirma Epic Suisse (erster Handelstag 1.10.) Dekotierungen (angekündigt): - BFW (per 2.10.2020; letzter Handelstag 1.10.) - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (8.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0764 - USD/CHF: 0,9214 - Conf-Future: -54 BP auf 171,42% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,495% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,29% auf 10'356 Punkte - SLI (Dienstag): +0,19% auf 1'557 Punkte - SPI (Dienstag): +0,30% auf 12'862 Punkte - Dax (Dienstag): +0,41% auf 12'594 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,40% auf 4'773 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)