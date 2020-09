STIMMUNG - Zum Wochenschluss zeichnet sich eine zaghafte Gegenbewegung auf die jüngsten Abgaben ab. Wieder aufkeimende Hoffnung auf weitere US-Konjunkturhilfen lockt die Anleger an. Viele Marktteilnehmer bleiben jedoch skeptisch. - SMI vorbörslich: +0,40% auf 10'242,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,20% auf 26'815 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,37% auf 10'672 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,56% auf 23'218 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär verliert im Streit um DDR-Vermögen auch vor Bundesgericht Betrag von 150 Mio Fr. vollumfänglich durch Rückstellung gedeckt - Schindler ernennt Sabine Simeon-Aissaoui zum neuen Mitglied der Konzernleitung - Swiss Re ändert rechtliche Organisationsstruktur der Gruppe - SHL H1: Umsatz 19,5 Mio USD (VJ 19,8 Mio) Gewinn 0,1 Mio USD (VJ 3,9 Mio) Beschleunigte Adaption der Telemedizin mit Covid-19 als Katalyst - Basellandschaftliche Kantonalbank expandiert ins aargauische Fricktal - Meyer Burger schliesst Rückzahlung von Wandelanleihe 2014-2020 ab - Molecular Partners präsentiert neue präklinische Daten zu Krebskandidaten - Perrot Duval zahlt 4,625%-Anleihe 2017-2023 vorzeitig zurück^ - Phoenix Mecano übernimmt deutsche Bewatec NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo-Kernkraftwerk Leibstadt beruft Roland Schmidiger in den Verwaltungsrat PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - LafargeHolcim: BlackRock meldet Anteil von 4,86% - SGS: BlackRock meldet Anteil von 4,85% - Aryzta: Lodbrok Capital meldet Anteil von 3,04% - Ina Invest: CACEIS (Switzerland) erhöht Anteil auf 5,06% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 2,93%; UBS Funds von 3,08% - Leclanché: Bruellan Holding meldet Anteil von 3,2% - Leonteq: Gruppe Raiffeisen/Ruflin meldet Anteil von 39,98% - Peach Property: Ares meldet Erwerbspositionen von 63,43% - SF Urban: Hans-Peter Bauer meldet Anteil von 66,554% - SIG Combibloc: Blackrock meldet Anteil von 3,04% - Zur Rose: Norges Bank meldet Anteil von 3,07% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Nestlé: MK zu neuem R&D-Accelerator in Konolfingen Dienstag: - Perfect Holding: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Auftragseingang langlebige Güter August 20 (14.30 Uhr) - CH: MK Seco zu revidierten BIP-Daten (Montag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Immobilienfirma Epic Suisse (Bookbuilding ab 22.9., erster Handelstag 1.10.) Dekotierungen (angekündigt): - BFW (per 2.10.2020; letzter Handelstag 1.10.) - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0814 - USD/CHF: 0,9267 - Conf-Future: -4 BP auf 171,64% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,486% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,15% auf 10'212 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,23% auf 1'540 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,10% auf 12'702 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,29% auf 12'607 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,83% auf 4'763 Punkte

