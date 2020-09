STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird freundlich erwartet. Die vorbörslichen Notierungen werden von starken Vorgaben aus den USA gestützt. Der Dow Jones hatte insbesondere im späten Handel kräftig zugelegt, getrieben einmal mehr von den Technologieaktien. - SMI vorbörslich: +0,92% auf 10'310,34 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,34% auf 27'174 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,26% auf 10'914 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,89% auf 23'410 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova erhöht Ausblick erwarten im H1 2020/21 bereinigte EBITA-Marge von etwa 15% erwarten im H1 2020/21 Umsatzniveau von rund 79% gg. der Vorjahr Im H2 Rückkehr zum Wachstum von 4-8% im Umsatz erwartet vorbörsliche Indikation +3,5% - Roche: Zulassung für erweiterte Indikation von Tecentriq und Avastin in Japan Evrysdi (Rsidiplam) erweist sich bei Säuglingen als wirksan bei SMA - Achiko weist im ersten Halbjahr einen Verlust von 5 Mio USD aus - Aryzta einigt sich mit Kreditgebern auf erleichterte Kreditbedingungen - Basilea startet mit Kandidat Derazantinib in die Phase-1/2-Tests zu Magenkrebs - Calida will Lafuma vollstänig übernehmen - Dätwyler schlägt Martin Hirzel zur Wahl in den VR vor - Gurit gewinnt Kitting-Auftrag über rund 130 Mio Fr. - Meyer Burger ernennt Jürgen Schiffer per 1. Oktober zum neuen Finanzchef - Relief gibt Kapitalerhöhung aus der letzten Tranche der GEM-Fazilität bekannt - Stadler Rail ernennt Daniel Baer per Ende März 2021 zum Service-Leiter - Zwahlen & Mayr rutscht im ersten Halbjahr in die roten Zahlen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: LOYS hält 3,07% nach Auflösung der Gruppe - Autoneum: Norges Bank meldet Anteil von 2,85% - Basilea: UBS meldet Anteil von 10,11%/1,40% - Crealogix: Werner Dubach/Anne Keller Dubach kaufen zu und halten 3,51% - Dufry: BlackRock hält 2,88% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 2,94% - Rieter: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 5,10% - SGS: BlackRock meldet Anteil von 5,02% - SIG Combibloc: UBS Fund Management hält neu 3,18%, Blackrock 2,87%, - Sunrise: Norges Bank hält nun 4,88%, BlackRock 7,92% - Zur Rose: Norges Bank meldet Anteil von 2,57% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Nestlé: MK zu neuem R&D-Accelerator in Konolfingen Dienstag: - Perfect Holding: Ergebnis H1 Mittwoch: - Sika: Capital Market Day - MCH: Ergebnis H1 - CI Com: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Eastern Property: Ergebnis H1 (nachbörslich) - The Native: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Seco Revidierte BIP-Daten Q1 1980 - Q2 2020 (9.30 Uhr, mit MK) KOF Konjunkturbarometer (Mittwoch) CS-CFA Index September (Mittwoch) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Immobilienfirma Epic Suisse (Bookbuilding ab 22.9., erster Handelstag 1.10.) Dekotierungen (angekündigt): - BFW (per 2.10.2020; letzter Handelstag 1.10.) - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0807 - USD/CHF: 0,9294 - Conf-Future: +35 BP auf 171,99% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,484% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,05% auf 10'216 Punkte - SLI (Freitag): -0,16% auf 1'537 Punkte - SPI (Freitag): +0,11% auf 12'716 Punkte - Dax (Freitag): -1,09% auf 12'469 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,69% auf 4'730 Punkte

