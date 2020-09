STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte an seine Vortagesverluste anknüpfen und tiefer in den Handel starten. Als belastend wird vor allem das Fernseh-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden gesehen. Die Unsicherheit sei im Vorfeld der Wahlen gestiegen. - SMI vorbörslich: -0,43% auf 10'184,87 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,48% auf 27'453 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,29% auf 11'085 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,47% auf 23'193 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan verkauft Pektin-Geschäft an Herbstreith & Fox vorbörsliche Indikation gegen den Trend +0,1% - Roche und Partner Regeneron erzielen mit Corona-Antikörper-Cocktail gute Daten vorbörsliche Indikation +0,1% - Julius Bär platziert ewige Bonds über 350 Millionen Dollar - Sika: Haben in der Covid-19-Krise Marktanteile ausgebaut Dynamik im Bausektor hat wieder zugenommen geht für das zweite Halbjahr von besseren Marktbedingungen aus erwartet höhere Umsätze und überproportionale EBIT-Steigerung im H2 bestätigt an Investorentag strategische Ziele 2023 vorbörsliche Indikation +0,2% - MCH H1: Betriebsertrag 121,6 Mio Fr. (VJ 272,1 Mio) Konzernverlust 24,4 Mio Fr. (VJ +3,6 Mio) Flüssige Mittel 97,7 Mio Fr. (Ende 2019: 138,3 Mio) Arbeiten intensiv an Lösung, um Kapitalmassnahmen durchführen zu können Erwarten ab Q2 2021 deutlich verbesserte Geschäftslage 2020: Weiter Umsatzeinbusse 230 bis 270 Mio Fr. erwartet Weiterhin Verlust im höheren zweitstelligen Millionenbereich erw. - Comet erwirbt den kanadischen Software-Entwickler ORS erwartet 2020 aus Transaktion keinen wesentlichen Einfluss auf EBITDA - Interroll erhält Grossauftrag für deutsche Supermarktkette Auftrag hat ein hohes einstelliges Volumen in Euro - EPH H1: Reingewinn 9,85 Mio USD (VJ 27,3 Mio) - Bank Linth: Martin Kaindl wird Leiter Finanz-, Risiko- und Kreditmanagement - Conzzeta-Tochter Bystronic übernimmt chinesische DNE Laser vollständig - EFG will Retailgeschäft im Tessin an BancaStato transferieren - Glarner Kantonalbank sucht neuen Leiter Finanz und Logistik - Medacta erhält FDA-Zulassung für Knieimplantat "3DMetal Femoral Cones" - Pierer Mobility intensiviert Zusammenarbeit mit chinesischem Partner CF Moto - Relief Therapeutics und NeuroRx schliessen Liefer- und Vertriebsvereinbarungen - Vetropack ernennt Guido Stebner zum Chief Technical Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Ausland: - CN: Einkaufsmanagerindex Industriesektor September 51,5 Punkte (VM 51,0) - JP: Industrieproduktion August +1,7 Prozent gg VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - LafargeHolcim: BlackRock meldet Anteil von 4,96% - UBS: Artisan Partners senkt Anteil auf <3% - Basilea: UBS meldet Anteil von 9,76%/1,4% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 2,94% - Santhera: JPMorgan meldet tieferen Anteil von 22,935% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 8,17% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 2,999% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Sika: Capital Market Day - CI Com: Ergebnis H1 (nachbörslich) - The Native: Ergebnis H1 (nachbörslich) Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: Arbeitsmarktdaten September 2020 (09.55 Uhr) - EU: Verbraucherpreise September 2020 (11.00 Uhr) - US: ADP-Arbeitsmarktdaten wöchentlich (14.15 Uhr) BIP Q2 dritte Veröffentlichung (14.30 Uhr) MNI-Einkaufsmanagerindex Chicago September 2020 (15.45 Uhr) Schwebende Hausverkäufe August 2020 (16.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Mittwoch) CS-CFA Index September (Mittwoch) BFS Detailhandelsumsätze August 2020 (Donnerstag) BFS Landesindex der Konsumentenpreise September 2020 (Donnerstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2020 (Donnerstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Immobilienfirma Epic Suisse (verschoben auf unbekannt) Dekotierungen (angekündigt): - BFW (per 2.10.2020; letzter Handelstag 1.10.) - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0801 - USD/CHF: 0,9210 - Conf-Future: +5 BP auf 172,11% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,503% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,77% auf 10'229 Punkte - SLI (Dienstag): -0,53% auf 1'555 Punkte - SPI (Dienstag): -0,60% auf 12'759 Punkte - Dax (Dienstag): -0,35% auf 12'826 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,23% auf 4'832 Punkte

