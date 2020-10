STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenstart fester erwartet. Die Hoffnung auf eine rasche Besserung des Gesundheitszustands des US-Präsidenten Donald Trump stimmt die Anleger zuversichtlich. Medienberichten zufolge könnte der Präsident bereits ab heute Montag wieder ins Weisse Haus zurückkehren. Dies würde die Verunsicherung merklich reduzieren. "Jede Meldung über den Genesungsverlauf von Trump kann aber zu heftigen Reaktionen an den Märkten führen", sagt ein Händler. - SMI vorbörslich: +0,78% auf 10'332,30 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,48% auf 27'683 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,22% auf 11'075 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,21% auf 23'308 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis sieht Wirksamkeit von Augenmittel Beovu durch neue Daten belegt wird von US-Kongress für Preiserhöhungen bei Glivec kritisiert - ABB-Kreditrating von Fitch mit "A-" und Ausblick "stabil" bestätigt - Swiss Life will Basler Entwicklungsgebiet Klybeck beleben - Dufry und Alibaba bilden Joint Venture in China Betrag der geplanten Kapitalerhöhung erhöht sich auf rund 700 Mio Fr. Alibaba wird nach Deal 9,99% an Dufry halten Vorbörsliche Indikation +1,6% - Ems-Chemie 9 Mte: Umsatz 1'296 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'291 Mio) Deutlich verbesserte Auftragslage im dritten Quartal 2020: Bisherige Prognose bestätigt - EBIT unter VJ erwartet Dividende unter Vorjahr erwartet Gesamtjahr wird durch Covid-Einbruch beeinträchtigt bleiben Vorbörsliche Indikation +1,2% - BEKB beteiligt sich an Investmentgesellschaft für Startups - HBM: C4-Börsengang mit positivem Einfluss auf inneren Wert der Aktie - Kuros Biosciences erhält Zulassung in Australien für MagnetOs-Produkte - Peach Property platziert Pflichtwandelanleihe im Umfang von 150 Mio Fr. - Siegfried: Ernst Göhner Stiftung beteiligt sich an Übernahme-Finanzierung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Avaloq wird von NEC übernommen - Preis 2,05 Milliarden Franken Abschluss der Transaktion bis April 2021 - Kein Stellenabbau geplant - Swiss-Chef Klühr rechnet mit Abbau von 1000 Stellen in zwei Jahren PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,43% - Comet: Norges Bank senkt Anteil auf 2,72% - Credit Suisse: BlackRock meldet leicht Anteil von 4,92% - Santhera: Idorsia meldet Anteil von 22,34% - Sunrise: Norges Bank senkt Anteil auf 4,17% - U-blox: Baillie Gifford & Co erhöht Anteil auf 5,009% - Zur Rose: UBS senkt Anteil auf <3% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Galenica-CEO bestätigt Wachstums-Ausblick (FuW) - Sportradar plant Börsengang in New York (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Sonova: Investorentag - Aryzta: Ergebnis 2019/20 - Dufry: ao GV (Kapitalerhöhung) Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Touristische Beherbergungen August (08.30 Uhr) - EU: PMI Dienstleistungen (10.00 Uhr) Sentix-Investorenvertrauen (10.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz (11.00 Uhr) - US: PMI Dienstleistungen (15.55 Uhr) ISM-Index Dienstleistungen (16.00 Uhr) - CH: SNB Devisenreserven September (Mittwoch) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Immobilienfirma Epic Suisse (verschoben auf unbekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0764 - USD/CHF: 0,9181 - Conf-Future: +10 BP auf 172,44% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,504% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,14% auf 10'252 Punkte - SLI (Freitag): +0,07% auf 1'562 Punkte - SPI (Freitag): +0,17% auf 12'805 Punkte - Dax (Freitag): -0,33% auf 12'689 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,02% auf 4'825 Punkte

