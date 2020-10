STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt sieht sich zur Wochenmitte mit uneinheitlichen Vorgaben konfrontiert. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Verhandlungen über ein Konjunkturpaket zu stoppen und erst nach den Wahlen wieder aufzunehmen, hat die US-Börsen am Dienstag auf Talfahrt geschickt. In Asien scheint sich dagegen die Sichtweise durchzusetzen, dass aufgeschoben nicht aufgehoben ist. Entsprechend moderat fallen die Verluste aus bzw. haben zahlreiche Indizes ins Plus gedreht. - SMI vorbörslich: -0,25% auf 10'207,66 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,34% auf 27'773 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,57% auf 11'155 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,01% auf 23'431 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Blackstone Resources sichert sich 30 Mio Eigenkapitalverpflichtung von GEM - Dufry-Aktionäre segnen Kapitalerhöhung ab - Kudelski Security sichert künftig Daten von TÜV Rheinland - Wisekey erhält Auftrag von deutscher Arago - Volumen 300'000 USD NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Gesamtproduktion August -0,2% ggG Vormonat (Prog +1,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: T. Rowe Price senkt Anteil auf <3% - AMS: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,06% - Aryzta: Black Creek Investment Management senkt Anteil unter 3% - Dufry: Norges Bank erhöht Anteil auf 5,22%, Goldman Sachs sinkt unter 3% - Idorsia meldet eigene Veräusserungspositionen von 37,01% - Lastminute.com: Cannavale/Freesailors senkt Anteil auf 44,58% - Sunrise: Norges Bank senkt Anteil auf 4,24% - Temenos: BlackRock senkt Anteil auf 4,77% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Givaudan: Umsatz 9 Mte - Credit Suisse: Restatement Finanzzahlen 2016-2020 nach neuer Konzernstruktur - GV: SHL Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Devisenreserven September 2020 (09.00 Uhr) - EZ: EZB-Sitzung ohne Ratsbeschluss (09.00 Uhr) - US: EIA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) FOMC-Sitzungsprotokoll 15./16.9.20 (20.00 Uhr) Konsumentenkredite 08/20 (21.00 Uhr) CH: Arbeitsmarktdaten September 2020 (Donnerstag) SNB-Referat Thomas Jordan: Was macht gutes Geld aus? (Donnerstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Dufry (Kapitalerhöhung Bezugsfrist 12. bis 19. Oktober) - Kuros (Kapitalerhöhung Bezugsfrist 8. bis 19. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0772 - USD/CHF: 0,9178 - Conf-Future: -20 BP auf 171,97% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,488% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,68% auf 10'233 Punkte - SLI (Dienstag): -0,55% auf 1'565 Punkte - SPI (Dienstag): -0,74% auf 12'769 Punkte - Dax (Dienstag): +0,61% auf 12'906 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,48% auf 4'895 Punkte

