STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag dank positiver vorgaben aus den USA ein festerer Markt ab. Gestützt werden die Aktienbörsen derzeit von der Aussicht auf einen Wahlsieg der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. - SMI vorbörslich: +0,22% auf 10'293 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,43% auf 28'426 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,50% auf 11'421 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,23% auf 23'593 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: EMA erteilt PRIME-Status für Iptacopan (LNP023) - Roche beliefert Briten aus Deutschland mit Diagnostik-Produkten - Barry Callebaut baut neues Kakao-Werk in Ecuador - Banque Profil de Gestion erwartet schwächere Neunmonatszahlen - DKSH schliesst Integration von Axieo ab - Romande Energie kauft Stromnetz der Gemeinde Romanel-sur-Lausanne - SHL-Aktionäre segnen alle Anträge des Verwaltungsrats ab - Softwareone: 2,8%-Anteil von Raiffeisen Informatik zu 25,25 Fr. verkauft - Sunrise: Liberty Global hält nach Ablauf Übernahmefrist 82 Prozent der Aktien - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Negma Group meldet noch Anteil von 6,92% - Adecco: Norges Bank meldet Anteil von 3,05% - Blackstone Resources meldet Veräusserungspositionen von 38,286% - Dufry: Advent platziert eigenen Anteil um, meldet Anteil von <3% - Highlight E&E: Rolf Elgeti meldet leicht höheren Anteil von 15,71% - LafargeHolcim: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 4,84% - Molecular Partners: M. Stumpp meldet nach Gruppenauflösung Anteil von 3,003% - Santhera:JPMorgan meldet Anteil von zuletzt 22,997% - Sunrise: Norges Bank senkt Anteil auf 2,75% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,22% - Zur Rose: UBS erhöht Anteil auf 9,72% - PRESSE FREITAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2020 (nachbörslich) - ao GV: Peach Property (Kapitalerhöhung, Statutenänderung etc.) Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EFV/SNB - Eidgenössische Anleihe (Dienstag/Mittwoch) - FR: Industrieproduktion 08/20 (08.45 Uhr) - IT: Industrieproduktion 08/20 (10.00 Uhr) - US: Grosshandel Lagerbestände/Umsatz 08/20 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Angebot Liberty Global (Nachfrist 15.10. - 28.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Dufry (Kapitalerhöhung Bezugsfrist 12. bis 19. Oktober) - Kuros (Kapitalerhöhung Bezugsfrist 8. bis 19. Oktober) - Idorsia (Kapitalerhöhung, Bookbuilding 13.-21. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0780 - USD/CHF: 0,9156 - Conf-Future: +14 BP auf 172,07% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,476% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,81% auf 10'270 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,85% auf 1'578 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,76% auf 12'818 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,88% auf 13'042 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,61% auf 4'912 Punkte

