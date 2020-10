STIMMUNG Negative Vorgaben aus dem Ausland weisen am Donnerstag der Schweizer Börse den Weg. Nach wie vor sind die Corona-Pandemie und die bisher vergeblichen Verhandlungen über ein weiteres US-Konjunkturpaket die bestimmenden Themen am Markt. Die Anleger sind verunsichert über die rsant steigenden Infektionen mit Covid-19. Zudem dürfte in den USA erst nach den US-Wahlen vom 3. November ein weiteres Konjunkturprogramm verabschiedet werden.

- SMI vorbörslich: -0,76% auf 10'214,15 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,58% auf 28'514 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,80% auf 11'769 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,40% auf 23'532 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche 9 Mte: Umsatz Gruppe 44,0 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 44,5 Mrd) Umsatz Pharma 34,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 34,9 Mrd) Umsatz Diagnostics 9,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 9,7 Mrd) Umsatz Avastin 4,0 Mrd Fr.(AWP-Konsens: 4,2 Mrd; H1: 2,8 Mrd) Umsatz Herceptin 3,1 Mrd Fr.(AWP-Konsens: 3,2 Mrd; H1: 2,2 Mrd) Umsatz Tecentriq 2,0 Mrd Fr.(AWP-Konsens: 2,0 Mrd; H1: 1,3 Mrd) Umsatz Hemlibra 1,6 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,6 Mrd; H1: 1,0 Mrd) Umsatz Ocrevus 3,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,2 Mrd; H1: 2,1 Mrd) Umsatz Rituxan 3,4 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,5 Mrd; H1: 2,4 Mrd) Stabilisierung im dritten Quartal Verkäufe Diagnostics wachsen um 9%, vor allem dank COVID-19-Tests Verkäufe Evrysdi 8 Millionen Franken Starker Start des neuen SMA-Medikaments Evrysdi in den USA Pharmasparte per Ende Q3 auf vor-Covid-19-Niveau zurück 2020: Ausblick bestätigt Negativer Währungseinfluss auf Umsatz von 6 Prozentpunkten erw. Erholung aus Q3 sollte sich im Q4 fortsetzen Pharma: Stabile Performance in China erwartet trotz Covid-19 vorbörsliche Indikation -1,9% - Lonza teilt sich neu in vier Divisionen ein (IR-Day) Nennt neue Mittelfristguidance bis 2023 2023: Kern-EBITDA-Marge von 33-35 Prozent angestrebt Zweistelliges Umsatzwachstum angestrebt Capex 2021 und 2022 wohl auf ähnlichem Niveau wie 2019 Verkaufsprozess für Chemiesparte LSI dauert an vorbörsliche Indikation -0,5% - Gurit 9 Monate: Umsatz 434,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 432,5 Mio) 9 Mte: Umsatz Composite Materials 207,8 Mio Fr. (AWP-Kons 203,9 Mio) Umsatz Kitting 174,6 Mio Fr. (AWP-Konsens 173,8 Mio) Umsatz Tooling 67,0 Mio Fr. (AWP-Konsens 72,4 Mio) Umsatz Aerospace 24,2 Mio Fr. (AWP-Konsens 23,4 Mio) 2020: Umsatz 550 - 600 Mio Fr. und op. Marge 9-11% erwartet - Kuros: Aktienkapitalerhöhung wird bei guter Nachfrage erweitert - Peach Property: Pflichtwandelanleihe mit 230 Mio über Zielvolumen platziert - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq-Verwaltungsrat will Kapitalstruktur vereinfachen - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Goldman Sachs senkt auf <3% - Evolva: Marc Catellani senkt auf 19,97% - Galenica: Norges Bank senkt leicht auf 2,98% - Interroll: Marco Ghisalaberti senkt Anteil auf 9,61% - Meyer Burger: Invesco Ltd. meldet Anteil von zuletzt 5,41% - Nestlé: Blackrock meldet leicht tieferen Anteil von 4,98% - Sunrise: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,05% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Roche: Conf. Call Umsatz Q3 (14.00 Uhr) - Lonza: Investor Update (13.30 - 17.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q3 (nachbörslich; Conf Call 18.30 Uhr) Freitag: - Conzzeta: Umsatz Q3 - VAT: Trading Update Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) Montag: - Julius Bär: Interim Statement 9 Mte WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH Produzenten- und Importpreisindex PPI September 2020 (08.30 Uhr) - Ausland: - FR: Konsumentenpreise 09/20 (08.45 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Empire State Index, 10/20 Im- und Exportpreise 09/20 USA: Phily-Fed-Index 10/20 Ölbericht (Woche) (17.00 Uhr) Fortsetzung IWF und Weltbank Jahrestagung (online) - EZB-Chefin Lagarde und IWF-Chefin Georgiewa diskutieren die Lage der Weltwirtschaft (18.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Angebot Liberty Global (Nachfrist 15. - 28.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Dufry (Kapitalerhöhung Bezugsfrist bis 19.10.) - Kuros (Kapitalerhöhung Bezugsfrist bis 19.10.) - Idorsia (Kapitalerhöhung, Bookbuilding bis 21.10.) Indexanpassungen: - Tecan steigen für Sunrise in den SMIM auf (per 16.10.) - Swissquote steigen in den SPI Mid auf (per 16.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.10: - Dormakaba (10,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0732 - USD/CHF: 0,9130 - Conf-Future: +54 BP auf 172,47% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,488% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,42% auf 10'293 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,34% auf 1'581 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,40% auf 12'861 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,07% auf 13'028 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,12% auf 4'942 Punkte

