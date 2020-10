STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit Gewinnen den Handel starten. Der Hauptgrund ist, dass sich beim Schwergewicht Novartis nach der Zahlenvorlage deutliche Avancen abzeichnen. Die US-Börsen hatten zudem am Vortag zwar im tiefroten Bereich geschlossen, aber über dem Stand bei Handelsschluss in Europa.

- SMI vorbörslich: +0,85% auf 10'070,19 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Montag): -2,29% auf 27'685 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,64% auf 11'359 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,04% auf 23'486 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q3: Umsatz Gruppe 12,3 Mrd USD (AWP-Konsens: 12,45 Mrd) Core-EBIT 3,47 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,87 Mrd) Reingewinn 1,93 Mrd USD (VJ 2,04 Mrd) Core-EPS 1,52 USD (AWP-Konsens: 1,44 USD) Umsatz Innovative Med. 9,84 Mrd USD (AWP-Konsens: 9,96 Mrd) Umsatz Sandoz 2,42 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,53 Mrd) Umsatz Entresto 632 Mio USD (Q2: 580 Mio; Q1: 569 Mio) Umsatz Zolgensma 291 Mio USD (Q2: 205 Mio; Q1: 170 Mio Umsatz Cosentyx 1'012 Mio USD (Q2: 944 Mio; Q1: 930 Mio) Marktsituation hat sich im dritten Quartal insgesamt erholt Arzneimittelentwicklung läuft mit tragbaren Unterbrechungen weiter CEO: Erwarte anhaltend volatile Entwicklung bei Arztbesuchen Sollten eigene Prognose erreichen - haben uns angepasst im Falle von Lockdowns dürfte es aber zu Störungen kommen Sandoz-Sparte hat geändertes Patientenverhalten gespürt Cosentyx erstmals mit 1 Mrd USD Umsatz im Q3 - Blockbuster Gesundheitssysteme dürften Corona jetzt besser bewältigen Gesellschaft hat bessere Balance bei Umgang mit Corona gefunden Corona-Zahlen in Schweiz steigen auch wg. verbesserter Tests Bereiten uns auf alle möglichen US-Wahlauskommen vor 2020: Gewinnprogmose Gesamtkonzern erhöht neu Gewinnplus im niedrigen-mittleren Zehnprozentbereich erw. Nachfrage negativ beeinflusst durch Pandemie Umsatzprognose Gesamtkonzern bestätigt Prognose Sandoz gesenkt - neu auf VJ-Niveau erwartet Prognose Pharmasparte bestätigt vorbörsliche Indikation +2,5% - AMS Q3: bereinigte operative Marge von 23% Q4: Umsatz von 650-690 Mio USD und deutlich höhere Profitabilität vorbörsliche Indikation +3,0% - Kühne+Nagel erhält Auftrag von australischer Modemarke Afends (HEADLINE) - Nestlé investiert 550 Mio USD in US-Expansion von Purina in Ohio - Schindler liefert 74 Fahrtreppen nach Riad - Ohne Angaben zum Auftragsvolumen - Bucher 9 Mte: Auftragseingang 1,96 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,86 Mrd) Umsatz 2,01 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,98 Mrd) Erholung der meisten Märkte im dritten Quartal 2020: Umsatzrückgang geringer als in den ersten neun Monaten erwartet EBIT-Marge in der Grössenordnung des ersten Halbjahrs erwartet Rückläufiges Konzernergebnis erwartet - Datacolor 2019/20: Nettoumsatz 61,0 Mio USD (VJ 78,8 Mio) EBIT 0,3 Mio USD (VJ 5,6 Mio) Reinverlust -0,6 Mio USD (VJ 3,6 Mio) Per 30. Sept. Nettoliquidität von 41,6 Mio - Idorsia 9 Mte: US-GAAP-Betriebsaufwand von 354 Mio Fr. (VJ 375 Mio) Nettoverlust 308 Mio Fr. (VJ 352 Mio) Reichen US-Zulassungsgesuch zu Daridorexant plangemäss Ende 2020 ein US-Verkaufsorganisation und -Führungsteam für Daridorexant etabliert 2020: US-GAAP-Betriebsaufwand weiterhin von rund 500 Mio Fr. erwartet vorbörsliche Indikation +2,5% - Implenia: Beschleunigt Strategieumsetzung und setzt sich neue Ziele Fokus auf Bau- und Immobiliendienstleistungen in CH und DE Nur Tunnelbau wird auch in anderen Märkten als CH/DE weitergeführt Rund 750 Entlassungen geplant - davon 250 in der Schweiz Von Restrukturierung bis 2023 bis zu 2000 Vollzeitstellen betroffen Bis 2023 mit jährlichen Einsparungen von >50 Mio. Fr. erwartet Restrukturierungskosten belaufen sich auf circa 60 Mio. Fr. 2020: ausserordentliche Wertberichtigungen von ca. 200 Mio. Fr. 2020: EBITDA von rund -70 Mio Fr. erwartet - MCH und Aktionäre einigen sich in Sachen Murdoch Aktionären wird eine modifizierte Kapitalerhöhung vorgeschlagen LLB Swiss zieht sämtliche pendente Klagen zurück Kanton Basel-Stadt und Lupa Systems LLC (Murdoch) unterstützen Vergleich - Schweiter: Umsatz im H2 auf Niveau von Vorjahr - Ergebnisse deutlich höher Normalisierung d. Nachfrage nach transparenten Platten b.Ende Jahr 2020: Umsatz auf ähnl. Niveau wie VJ bei deutlich höherem Ergebnis - SFS: Walter Kobler führt künftig neben Division Industrial auch Medical bündelt alle Medizinaltechnik-Geschäfte in der Division Medical - SIG Combibloc Q3: Kernumsatz 438,6 Mio Euro (AWP-Konsens: 442,3 Mio) EBITDA adj. 133,6 Mio Euro (AWP-Konsens: 122,8 Mio) Reingewinn adj. 77,4 Mio Euro (AWP-Konsens: 56,7 Mio) 2020: Weiter Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent erwartet EBITDA-Margenziel am unteren Ende von 27-28% beibehalten - Tecan baut US-Werk mit Investition der US-Regierung von 32,9 Mio USD aus vorbörsliche Indikation +2,5% - Wisekey ergänzt Sicherheits-App um Funktion für Covid-Testresultate NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Norges Bank senkt Anteil auf 2,97% - Dufry: Advent/Alibaba melden 20,16% - Eigenanteil 0,02%/16,37% - Inficon: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,02% - Julius Bär: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 4,8% - Korr Santhera: Idorsia meldet Anteil von 29,24%; Gruppe Bertarelli 4,67% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 2,96% - Santhera meldet Eigenanteil von 29,24%; Gruppe Bertarelli meldet 4,67% - The Native: Yuri Istomin baut Anteil auf <3% ab - Zur Rose: UBS meldet zuletzt Anteil von 11,52% PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Implenia: Conf. Call zu Restrukturierung (08.30 Uhr) - SIG Combibloc: Conf. Call Q3 (09.00 Uhr) - Novartis: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) - Mittwoch: - Straumann: Umsatz + Conf. Call Q3 - Aevis: Ergebnis Q3 Donnerstag: - Clariant: Ergebnis Q3 - Credit Suisse: Ergebnis + Conf. Call Q3 - Geberit: Ergebnis + Conf. Call Q3 - Swisscom: Ergebnis + Conf. Call Q3 - Molecular Partners: Ergebnis Q3 - Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 - Sulzer: Bestellungseingang + Conf. Call 9M - Bâloise: Investorentag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF-Prognosen für den Schweizer Tourismus mit MK (10.00 Uhr) - FR: Erzeugerpreise September 2020 (8.45 Uhr) - EU: Geldmenge M3 September 20 (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter September 2020 vorab (13.30 Uhr) FHFA-Index August 2020 (14.00 Uhr) Verbrauchervertrauen Oktober 2020 (15.00 Uhr) API Ölbericht Woche (21.30 Uhr) - CH: CS-CFA Index Oktober (Mittwoch) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Angebot Liberty Global (Nachfrist bis 28.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0726 - USD/CHF: 0,9070 - Conf-Future: unv. bei 172,07% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,505% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,38% auf 9'986 Punkte - SLI (Montag): -0,89% auf 1'540 Punkte - SPI (Montag): -0,57% auf 12'436 Punkte - Dax (Montag): -3,71% auf 12'177 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,90% auf 4'816 Punkte

