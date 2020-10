STIMMUNG Der Abwärtstrend an der Schgweizer Börse dürfte sich zunächst fortsetzen. Nach wie vor hält die Corona-Pandemie die Märkte im Griff. Im Verlauf sei eine technische Erholung aber nicht auszuschliessen, heisst es am Markt. Hilfe wird einmal mehr von den Zentralbanken erwartet. Diese könnten zusätzliche Unterstützung signalisieren, hoffen Händler.

- SMI vorbörslich: -0,64% auf 9'824,40 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,80% auf 27'463 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,64% auf 11'431 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,29% auf 23'419 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis und Molecular Partners arbeiten zusammen in Covid-19-Programm Novartis zahlt Molecular Partners 60 Mio Franken vorab - Molecular Partners-CEO: Novartis-Sandoz erscheint bester Partner können mit Novartis Corona-Programm global aufstellen erwarten ab 2021 Phasen-II und III-Studien - Straumann Q3: Umsatz 370,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 371,1 Mio) Organisches Umsatzwachstum 7,7% (VJ 18,7%) Alle Regionen weisen Wachstum aus 2020: Bleiben für kommende Monate vorsichtig Übernimmt Distributionsgeschäft von Artis Bio Tech in Rumänien CEO: Asien/Pazifik ist im Oktober sehr gut unterwegs vorbörsliche Indikation -1,4% - Basilea arbeitet bei Derazantinib-Studie mit Eli Lilly zusammen - Landis+Gyr: Neue Finanzchefin startet Mitte November - ao GV ohne Präsenz NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,75% - Bobst: Aktionärsgruppe JBF Finance hält Anteil von 53,44% - Comet: Norges Bank erhöht Anteil leicht auf 3,01% - Dufry: Singapurs Staatsfonds GIC senkt Anteil auf 3,92% - Idorsia meldet eigene Veräusserungspositionen von 31,59% - Kuros: Gruppe Van der Velden meldet Anteil von 25,63% - LafargeHolcim: BlackRock meldet Anteil von 5,05% - Poenina: Safra Sarasin meldet Anteil von 3,19% PRESSE MITTWOCH - BKW hält an Prognosen für das laufende Jahr fest (CEO in FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Straumann: Conf. Call Umsatz Q3 (10.30 Uhr) - Aevis: Ergebnis Q3 (nachbörslich) Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis Q3 (Conf. Call 08.15 Uhr) - Geberit: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis Q3 - Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 - Sulzer: Bestellungseingang 9 Mte (Conf. Call 11.00 Uhr) - Bâloise (Investorentag (online, 14.00 - 18.00 Uhr) Freitag: - LafargeHolcim: Ergebnis Q3 - Swiss Re: Kennzahlen 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis Q3 - Glencore: Production Report Q3 - SNB: Ergebnis 9 Mte WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index Oktober (10.00 Uhr) BFS: Detailhandelsumsätze September 2020 (Freitag) KOF Konjunkturbarometer (Freitag) - Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 10/20 (08.45 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 09/20 (vorab) (13.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (15:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Angebot Liberty Global (Nachfrist bis HEUTE) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.00 Uhr) - EUR/CHF: 1,0711 - USD/CHF: 0,9099 - Conf-Future: +35 BP auf 172,42% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,494% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,98% auf 9'887 Punkte - SLI (Dienstag): -0,84% auf 1'527 Punkte - SPI (Dienstag): -0,80% auf 12'337 Punkte - Dax (Dienstag): -0,93% auf 12'064 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,77% auf 4'731 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)