STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag zunächst zu einer Gegenbewegung nach dem bisher verlustreichen Wochenverlauf kommen. Zwischen Montag und dem gestrigen Mittwoch hat der Leitindex SMI mittlerweile etwas mehr als 4 Prozent eingebüsst und ist zeitweise unter die 9'600er Marke gefallen. - SMI vorbörslich: +0,95% auf 9'709,65 Punkte (08.04 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -3,43% auf 26'520 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -3,73% auf 11'005 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,37% auf 23'332 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant Q3: Umsatz 893 Mio Fr. (AWP-Konsens: 881 Mio) EBITDA vor Sondereffekten 137 Mio Fr. (AWP-Konsens: 151 Mio) EBITDA-Marge 15,3 Prozent (AWP-Konsens: 16,1 Prozent) Covid auch mit Auswirkungen auf Q4 - leichte Verbesserung gg Q3 Mittelfristige Guidance bleibt unverändert CFO: Verkauf von Pigmenten könnte Ende H1 2021 gezeichnet werden Erwarte neuen Konzernchef auf Anfang 2021 Effizienzprogramm wird 2020 "wichtige" Einsparungen bringen vorbörsliche Indikation +0,1% - CS 9 Mte: Rendite auf dem materiellem Eigenkapital (RoTE) 9,8% Q3: Reingewinn 546 Mio Fr. (AWP-Konsens: 620 Mio) Vorsteuergewinn 803 Mio Fr. (AWP-Konsens: 943 Mio) Geschäftsertrag 5'198 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'316 Mio) Geschäftsaufwand 4'301 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'160 Mio) Restrukturierungskosten von 107 Mio Fr. CET1-Leverage Ratio nach Basel III 4,5% (Q2 4,5%) Harte CET1-Kernkapitalquote nach Basel III 13,0% (Q2 12,5%) Vorsteuergewinn Swiss UB 430 Mio Fr. (VJ 569 Mio) Vorsteuergewinn IWM 215 Mio Fr. (VJ 515 Mio) Vorsteuergewinn Asia Pacific 177 Mio Fr. (VJ 270 Mio) Nettoneugeld 18,0 Mrd Fr. (Q2 9,8 Mrd) Vorsteuergewinn Investment Bank 405 Mio Fr. (VJ 310) Verwaltete Vermögen Ende September 1'478,3 Mrd Fr. (Q2 1'443,4 Mrd) Rückstellungen für Kreditrisiken 94 Mio Fr. (Q2 296 Mio) CS: Negativer Effekt von Wechselkursbewegungen in Höhe von 103 Mio Fr. Transaktionsvolumen und Handelsaktivität dürfte hoch bleiben Geplante Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe im Januar 2021 Bilanz weist beträchtlichen CECL-Puffer auf Aktienrückkäufe von mindestens 1,0 Mrd Fr. im nächsten Jahr Ist angemessen, Aktionären zweite Hälfte Dividende für 2019 auszuzahlen Clare Brady und Blythe Masters zur Zuwahl in VR vorgeschlagen Ist angemessen, weitere Reserven für Dividende 2020 zu bilden Joaquin J. Ribeiro, John Tiner, Urs Rohner treten aus VR aus Die Nachfolge für VRP Urs Rohner wird noch vor Jahresende bekannt gegeben CS-CEO: Uns stehen weitere Herausforderungen bevor Restrukturierungsmassnahmen sollten zusätzlichen Auftrieb verleihen CS-CFO: Profitieren von Fokus auf unseren widerstandsfähigen Schweizer Markt USD-Schwäche belastete in CHF im Vergleich zu Wettbewerbern wie UBS Bei Rückstellungen für Rechtsfälle geht es nicht um neue Fälle Umstellung auf US-Dollar wurde geprüft CS vorbörsliche Indikation -0,3% - Geberit 9 Mte: Umsatz 2,26 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,19 Mrd) EBITDA 726 Mio Fr. (AWP-Konsens: 685 Mio) Reingewinn 504 Mio Fr. (AWP-Konsens: 473 Mio) EBIT 613 Mio Fr. (AWP-Konsens: 572 Mio) Umsatzrückgang wurde im Q3 teilweise kompensiert 2020: Nettoumsatz in leicht unter Vorjahr erwartet Operative Cashflow-Marge über Vorjahr erwartet vorbörsliche Indikation +2,4% - Novartis erweitert Augenportfolio und übernimmt Vedere Bio zahlt 150 Mio USD an Vedere Bio + bis zu 130 Mio Meilensteine - Roche erhält Zulassung in China für Tecentriq-Kombination bei Leberkrebs - Swisscom 9 Mte: Umsatz 8'201 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8'144 Mio) Reingewinn 1'166 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'098 Mio) EBITDA 3'356 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3'297 Mio) Michael Rechsteiner als neuer VRP vorgeschlagen Eugen Stermetz wird neuer CFO ab 1. März 2021 2020: Unverändertes Umsatzziel von "rund 11,0 Mrd Fr." Unverändertes EBITDA-Ziel von "rund 4,3 Mrd Fr." Weiter Dividende von 22 Fr. bei Erreichen der Ziele geplant vorbörsliche Indikation +1,4% - Aevis 9 Mte: Umsatz 509,9 Mio Fr. (VJ 513,8 Mio) Umsatz legte im Q3 leicht zu Umsatzrückgänge durch Teil-OP-Verbote nur teilweise kompensiert Vereinfachung Quarantäneregeln und Einführung Schnelltests ermutigend Entwicklung im Hospitality-Bereich nach wie vor nicht vorhersehbar 2020: Keine Guidance zu konkreten Umsatz- oder Margenzielen möglich Keine konkreten Umsatz- oder Margenziele - Baloise: Combined Ratio im Nichtlebengeschäft von rund 90% angestrebt Lebengeschäft soll pro Jahr 200 Mio Fr. zum EBIT beitragen Werden 60 bis 80% des Barmittelflusses für Dividenden einsetzen plant mit Barmittelfluss an die Holding von 2 Mrd Fr. in vier Jahren setzt sich neue Ziele für 2022 bis 2025 will Drittkundengelder von netto mindestens 10 Mrd Fr. akquirieren will mit "Simply Safe: Season 2" 1,5 Mio neue Kunden gewinnen vorbörsliche Indikation +2,1% - Dufry: Jose Antonio Gea tritt als Deputy-CEO zurück ernennt Salvatore Aricò zum Chief Organization & Transformation Officer - Flughafen Zürich: Deutsche Condor bedient ab Sommer Ferienziele ab Zürich - HBM Healthcare Investments veräussert Beteiligung an Westmed Holding Company - Molecular Partners 9 Mte: Nettoverlust 41,2 Mio Franken Q3: Liquide Mittel 133,8 Mio Fr. (Ende H1: 64,4 Mio) 2020: Ausgaben weiterhin von 65-75 Mio Fr. erwartet - Phoenix Mecano Q3: Umsatz 196,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 161,0 Mio) EBIT 14,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 6,4 Mio) Reingewinn 10,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 2,8 Mio) Auftragseingang 215,7 Mio EUR (VJ 176,3 Mio) Visibilität bleibt für zweites Halbjahr gering 2020: Sparten deuten auf Verbesserung des Geschäftsgangs hin Betriebsergebnis von 21-26 Mio EUR erwartet - Polyphor schliesst Rekrutierung in der Phase-III-Studie für Balixafortide ab - SPS: Wollen Marktposition im Bereich Real Estate Asset Management stärken Real Estate Asset M. soll bis 2025 EBIT-Beitrag von 30 Mio erwirtschaften Bietet ab 2021 Fondsprodukte an, Bewilligung bei Finma in Vorbereitung - Sulzer 9 Mte: Auftragseingang 2,61 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,62 Mrd) Restrukturierungsprogramm auf Kurs - Kosten von 80 Mio Fr. in 2020 September war nach Sommertief stark CEO: Fühlen uns gut mit Guidance - trotz neuerlicher Lockdowns Kann weltweiten Stellenabbau nicht quantifizieren Sprecher: Chemtech-Stellenabbau in Schweiz geringer als angekündigt 2020: Org. Bestellungseingang zwischen -3 und -4% erwartet Org. Umsatz bei etwa -5% erwartet EBITA-Marge neu bei 8,75% erwartet 2021: Margenniveau von Vor-Corona-Zeit angepeilt vorbörsliche Indikation +1,6% - Sunrise: UPC hält nach prov. Endergebnis 96,48% - Vaudoise erwirbt Anteile an Cargo sous terrain NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bernexpo ergreift Restrukturierungsmassnahmen und baut Stellen ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: CS-CFO: Weitere Rückstellungen für Kreditrisiken nicht ausgeschlossen - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arbonia: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,04% - Cembra Money Bank: Norges Bank erhöht auf 3,13% - Credit Suisse: BlackRock senkt Anteil auf 4,93% - Dufry: GS senkt auf <3%; Brian Higgins senkt auf <3%, Qatar senkt auf 8,04% - Evolva: Cologny Advisors (Camox) senkt Anteil auf 2,99% - Kuros: Banque Pictet senkt Anteil auf 4,25% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 3,03% - Santhera meldet Eigenanteil von 8,46%/71,8% - Temenos: The Capital Group Companies senkt Anteil auf 8,53% - Vaudoise erwirbt Anteile an Cargo sous terrain PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: Conf.Call zum Q3-Ergebnis (09.00 Uhr) - Swisscom: Conf.Call zum Q3-Ergebnis (09.00 Uhr) - Clariant: Conf.Call zum Q3-Ergebnis (15.00 Uhr) - Sulzer: Conf.Call zum Bestellungseingang 9 Mte (11.00 Uhr) - Bâloise: Investorentag (online ab 14.00 Uhr) Freitag: - LafargeHolcim: Ergebnis Q3 - Swiss Re: Kennzahlen 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis Q3 - Glencore: Production Report Q3 - SNB: Ergebnis 9 Mte Montag: - Keine Ankündigungen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - Ausland: DE: Arbeitslosenzahlen 10/20 (09.55 Uhr) ZO: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/20 (11.00 Uhr) ZO: Verbrauchervertrauen 10/20 (endgültig; 11.00 Uhr) US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 13.30 Uhr) BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung; 13.30 Uhr) Privater Konsum Q3/20 (1. Veröffentlichung; 13.30 Uhr) ZO: EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr; Pk ab 14.30 Uhr) DE: Verbraucherpreise 10/20 (vorab; 14.00 Uhr) US: Schwebende Hausverkäufe 09/20 (15.00 Uhr) - CH: BFS: Detailhandelsumsätze September 2020 (Freitag) KOF Konjunkturbarometer (Freitag) KOF Beschäftigungsindikator (Montag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober 2020 (Montag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Angebot Liberty Global (Nachfrist bis 28.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.11.: - Julius Bär (0,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0687 - USD/CHF: 0,9095 - Conf-Future: +45 BP auf 172,87% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,533% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -2,72% auf 9'619 Punkte - SLI (Mittwoch): -2,95% auf 1'482 Punkte - SPI (Mittwoch): -2,71% auf 12'003 Punkte - Dax (Mittwoch): -4,17% auf 11'561 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -3,37% auf 4'571 Punkte

