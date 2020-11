STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird zum Wochenstart wenig verändert erwartet. Nach der schwarzen Vorwoche liege eine technische Erholung zwar durchaus im Bereich des Möglichen. Allzu gross dürfte diese aber nicht ausfallen. Im Mittelpunkt der Marktteilnehmer steht nämlich weiterhin die US-Präsidentschaftswahl am Dienstag. - SMI vorbörslich: +0,08% auf 9'594,50 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,59% auf 26'502 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,45% auf 10'912 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,39% auf 23'295 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé übernimmt US-Firma Freshly ganz Transaktion bewertet Freshly mit 950 Mio US-Dollar Freshly dürfte 2020 Umsatz von 430 Mio US-Dollar erzielen - Novartis: Neue Daten zum Migräne-Mittel Aimovig untermauern Wirksamkeit - Roche erhält Zulassung in EU für Tecentriq-Kombinationbei Leberkrebs vorbörsliche Indikation gegen den Trend +0,9% - Clariant unterstützt grüne Chemie mit einem Postdoktoranden-Stipendium - Achiko geht für Covid-19-Test "Gumnut" Partnerschaft mit Toolbox ein schliesst Kaptalerhöhung ab - Addex erhält weitere 2,8 Mio USD aus Indivior Kooperation - Bell Group: Hansueli Loosli stellt sich im VR nicht mehr zur Wiederwahl Joos Sutter soll VR-Präsident werden - Cicor-Präsident Heinrich Essing verstorben - Comet Informatikchef Eric Dubuis verlässt das Unternehmen - Helvetia: Standard & Poor's bestätigt A-Rating und positiven Ausblick - Santhera: Personalabbau um 50 Prozent; Kostensenkungen 10 Mio Fr. sichert sich Finanzierung für Vamorolone - SHL entwickelt Prognose-Instrument auf Basis künstlicher Intelligenz - SNB: Olivier Steimer und Heinz Karrer scheiden aus Bankrat aus nominiert Romeo Lacher und Christoph Mäder zur Wahl in den Bankrat - TX Group verkauft Trendsales-Anteile an Management Verkauf von Trendsales führt zu Abschreiber von 18 Mio Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: Caixin Oct PMI Surges Near 10-Yr High WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - LafargeHolcim: BlackRock meldet Anteil von 5% - Sunrise: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,07%, CS Funds senkt unter 3% - TX Group verkauft Trendsales-Anteile an Management PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - aoGV: Julius Bär (2. Teil Dividende, 16.00 Uhr) Dienstag: - Adecco: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Dufry: Trading Statement Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Addex: Ergebnis Q3 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis Q3 (MK: 09.00 Uhr) - Lem: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis H1 2020/21 (Webcast 09.00 Uhr) Mittwoch: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 - Burckhardt: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) & Investorentag - Vontobel: Business Update Q3 - Pargesa: Ergebnis Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Beschäftigungsindikator (9.00 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober 2020 (9.30 Uhr) BFS Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2020 (Dienstag) - Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe Oktober (9.55 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe Oktober (10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe Oktober (10.30 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe Oktober (15.45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe Oktober (16.00 Uhr) Bauinvestitionen September (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.11.: - Julius Bär (0,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0675 - USD/CHF: 0,9171 - Conf-Future: -27 BP auf 172,59% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,518% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,32% auf 9'587 Punkte - SLI (Freitag): +0,36% auf 1'478 Punkte - SPI (Freitag): +0,36% auf 11'994 Punkte - Dax (Freitag): -0,36% auf 11'556 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,54% auf 4'594 Punkte

awp-robot/sw/tt

(AWP)