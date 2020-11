STIMMUNG - Auch am Dienstag dürften die Ampeln an der Schweizer Börse auf Grün stehen. Die Erholungsbewegung sollte sich auch am Tag der US-Präsidentschaftswahl fortsetzen, heisst es am Markt. Im Verlauf könnten die Aktiväten aber nachlassen, wenn sich die Marktteilnehmer stärker auf den Wahlausgang fokussieren. - SMI vorbörslich: +0,64% auf 9'854,43 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,60% auf 26'925 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,42% auf 10'958 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,39% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco Q3: Organisches Wachstum (adj.) -15% (AWP-Konsens: -17,2%) Umsatz 4'835 Mio EUR (AWP-Konsens: 4'788 Mio) EBITA (adj.) 220 Mio EUR (AWP-Konsens: 148 Mio) Reingewinn 80 Mio EUR (AWP-Konsens: 63 Mio) EBITA-Marge bereinigt 4,5% (VJ 4,9%) Restrukturierungskosten von 89 Mio EUR Bruttogewinnmarge 19,6% (VJ 19,4%) bereinigtes organisches Wachstum in Frankreich -18% bereinigtes organisches Wachstum in der Schweiz -24% Haben Preisdisziplin und Kostenmanagement aufrechterhalten Wachstumsrate September -14%, Oktober weitere Verbesserung Erholung dürfte holprig verlaufen Konzentrieren uns weiterhin auf strategischen Prioritäten vorbörsliche Indikation +2,6% - Julius Bär: aoGV stimmt Ausschüttung von 0,75 Fr. pro Namenaktie zu Julius-Bär-CEO ist offen für "grosse" Zukäufe ("The Market") - Swiss Life muss Kosten für Rechtsstreit mit Manor zahlen - Addex Q3: Reinergebnis -3,3 Mio Fr. (VJ -3,6 Mio) Liquide Mittel 17,8 Mio Fr. (Ende Q2: 20,7 Mio) - Dufry 9 Mte: Umsatz 2'074 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'134 Mio) Q3: Organisches Wachstum -79,7% (AWP-Konsens: -78,3%) Weiterhin keine Guidance für 2020 Kostensenkungen im 2020 weiterhin bei 1 Mrd Fr. erwartet vorbörsliche Indikation -0,3% - Lem H1: Umsatz 144,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 148,5 Mio) EBIT 28,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,7 Mio) Reingewinn 23,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22,1 Mio) Auftragseingang hat sich im Q2 erholt Ermutigender Geschäftsgang in China CEO: Ausblick auf Gesamtjahr bleibt vorsichtig 2020/21: Trotz Erholung in einigen Märkten geringe Visibilität Umsatzminus von 10% in Bereich von 275-280 Mio Fr. erwartet EBIT-Marge "nicht weit von 20%" erwartet - LUKB 9 Mte: Konzerngewinn 158,7 Mio Fr. (VJ 151,8 Mio) Geschäftserfolg 181,0 Mio Fr. (VJ 177,1 Mio) Nettoneugeld 1'316 Mio Fr. (VJ 640 Mio) 2020: Konzerngewinn im Rahmen Vorjahresergebnis von 205 Mio Fr. erwartet Strategie 2021-2025 mit Kernthemen Wachstum und Effizienz 2021 bis 2025 Unternehmensgewinn von 1'025 und 1'100 Mio Fr. angepeilt 2021-2025 Cost-Income-Ratio von maximal 50% angestrebt übernimmt Beteiligung von 30 Prozent an Fundamenta Holding - Oerlikon Q3: Auftragseingang 518 Mio Fr. (AWP-Konsens: 559 Mio) Umsatz 593 Mio Fr. (AWP-Konsens: 569 Mio) EBITDA 92 Mio FR. (AWP-Konsens: 64 Mio) EBITDA-Marge 15,6% (AWP-Konsens: 11,4%) Kostensenkungsprogramme sind Zeitplan voraus beruft zwei neue Divisions-CEO's vorbörsliche Indikation +3,2% - Ypsomed H1: Umsatz 199,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 197,5 Mio) EBIT 8,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,8 Mio) Reingewinn 6,5 Mio Fr. (VJ 7,6 Mio) Coronakrise erschwert Schulung für Wechsel auf "Ypsopump" 2020/21: Rechnen weiter mit leichter Steigerung bei Umsatz und EBIT vorbörsliche Indikation +1,6% wächst im Halbjahr - schreibt aber weniger Gewinn (HEADLINE) - Aryzta: Aktionäre beantragen Nichtwiederwahl diverser Verwaltungsräte - Barry Callebaut weiht Chocolate Academy in Shenzhen ein - HBM: Vewaltungsrat schlägt Elaine Jones für Wahl in den VR vor - Sunrise: UPC hält nach def. Endergebnis 96,60% - TX Group: Marcel Kohler gibt Leitung von 20 Minuten per Ende 2021 ab - Wisekey möchte deutsche Arago übernehmen - Bewertung 100 Mio Fr. - Vifor: EMA wird Zulassungsantrag für Avacopan bearbeiten - Zehnder erwirbt 51 Prozent an chinesischer Fortuneway NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swiss-Flugbegleiterinnen unterstützten Zürcher Contact-Tracing PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: CS bestätigt BIP-Prognose 2020 von -4,0% SIX: Handelsumsatz Oktober im Vergleich zum September um 8,1 Prozent tiefer - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Luxempart meldet Anteil von 4,07% - Cembra Money Bank: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 2,99% - Cembra Money Bank: Norges Bank senkt auf 2,99% - Dufry: FMR LLC meldet Anteil von 3,19%, Fidelity von 3,02% - Evolva meldet Eigenanteil an Erwerbspositionen von 3,42% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 3,03% - Hiag: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,26% - Idorsia: Johnson & Johnson (Cilag) meldet Anteil von 23,26% - MCH: Gruppe um Kanton Basel Stadt meldet Erwerbspositionen von 71,31% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 2,97% - Orior: UBS Fund Management baut Anteil auf 9,96% ab - Sunrise: Norges Bank senkt Anteil auf 2,84% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 2,999% PRESSE DIENSTAG - Presse: Ausländer soll Nachfolger von CS-VRP Rohner werden (CH Media) - Staatanwaltschaft will im Fall Pierin Vincenz nun Anklage erheben (TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Adecco: Conf. Call Q3 (10.00 Uhr) - Dufry: Conf. Call Trading Statement Q3 (14.30 Uhr) - Addex: Conf. Call Q3 (16.00 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis Q3 (MK: 09.00 Uhr) - Lem: Conf. Call Q2 (10.00 Uhr) - Oerlikon: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) - Ypsomed: Webcast H1 2020/21 (09.00 Uhr) Mittwoch: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 - Burckhardt: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) & Investorentag - Vontobel: Business Update Q3 - Pargesa: Ergebnis Q3 Donnerstag: - Burckhardt: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 - Vontobel: Business Update Q3 - Pargesa: Ergebnis Q3 - Züblin Ergebnis H1 2020/21 (Conf. Call 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2020 (08.30 Uhr) KOF Konjunkturumfragen vom Oktober (Mittwoch) Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober (Donnerstag) BFS: Touristische Beherbergungen September 2020 (Donnerstag) SNB: Referate Andrea Mächler/Thomas Moser, Geldmarkt-Apéro (Donnerstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.11.: - Julius Bär (0,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0706 - USD/CHF: 0,9178 - Conf-Future: +6 BP auf 172,70% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,508% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +2,13% auf 9'792 Punkte - SLI (Montag): +1,93% auf 1'506 Punkte - SPI (Montag): +1,87% auf 12'218 Punkte - Dax (Montag): +2,01% auf 11'788 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,11% auf 4'691 Punkte

