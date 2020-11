STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich nach fünf Tagen mit festeren Kursen eine Verschnaufpause ab. Der unverändert offene US-Wahl zügle den Risikoappetit vor dem Wochenende. - SMI vorbörslich: -0,34% auf 10'270,82 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,95% auf 28'390 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,59% auf 11'891 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,91% auf 24'325 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS: Osram verkleinert Vorstand vor Übernahme - AMS Q3: Bereinigter operativer EBIT 128 Mio USD Q3: Umsatz 564 Mio USD (VJ 645,0 Mio) bestätigt Bereinigter operativer EBIT 60 Mio USD Konsolidierter Gruppenumsatz (mit Osram) 1'428 Mio USD Bereinigtes Gruppen-Nettoergebnis 11 Mio USD Q4: Umsatzziel von 650-690 Mio USD bestätigt EBIT-Marge (bereinigt) zwischen 24 und 27% erwartet - Novartis erreicht in Corona-Studie Ziele nicht - Richemont H1: Umsatz 5,48 Mrd EUR (AWP-Konsens: 5,14 Mrd) EBIT 452 Mio EUR (AWP-Konsens: 69 Mio) Gewinn 159 Mio EUR (AWP-Konsens: +5 Mio) EBIT-Marge 8,3% (AWP-Konsens: 1,4%) Wachstum in China von 78% Netto-Cash-Position 2,11 Mrd EUR (VJ 1,77 Mrd) VRP: Sind mit starker Bilanz für schwierige Zeit gut gerüstet Richemont geht Partnerschaft mit Farfetch und Alibaba Group ein investiert 300 Millionen USD in Farfetch wird in Joint Venture Farfetch China Joint Venture investieren vorbörsliche Indikation +4% - Aluflexpack 9 Mte: Umsatz 176,7 Mio EUR (VJ 154,9 Mio) Endmärkte Kaffee/Tee, Tiernahrung, Pharma stützen Leichte Entspannung bei Verpackungen für Süsswaren präzisiert Ausblick - Zahlen in oberer Hälfte der Spannweite - Aryzta nominiert nur drei Bisherige für den VR - Asmallworld 2020: EBITDA von 1,3 bis 1,5 Millionen Franken erwartet Umsatz 11,5 bis 12,0 Mio Fr. erwartet - Basilea: Antibiotikum Zevtera wird in China zugelassen Meilensteinzahlung von 3 Mio Fr. von CR Gosun - BPDG plant Zusammenschluss mit One Swiss Bank - Comet: Verkauf wird EBITDA-Marge 2020 leicht erhöhen veräussert ebeam Lampen Geschäft an Tetra Pak vorbörsliche Indikation +2,6% - IVF 2020: EBIT von 21 bis 24 Mio Fr. erwartet (VJ 14,4 Mio) Starkes Umsatzwachstum und signifikant wachsendes Ergebnis Geschäftsgang im Oktober äusserst erfreulich - Private Equity Holding erleidet Halbjahresverlust von 12,2 Mio Euro - Rieter geht strategische Partnerschaft mit WW Systems ein - SHL plant ausserordentliche GV wegen Zuteilung von Optionen an CEO Nachtomy NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros Bank mit Veränderungen in der Geschäftsleitung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 2,94% - Obseva: New Enterprise Associates meldet Anteil von 7,62 % - Peach Property: Ares Management Corp. meldet Anteil von 55,13% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 43,633% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,03% - Zur Rose: UBS meldet Anteil von 10,26% PRESSE FREITAG - Bloomberg: UBS wird in China auf 500 Millionen US-Dollar verklagt ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Richemont: Conf Call zum Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - AMS: Conf Call zum Ergebnis Q3 (10.00 Uhr) - PEH: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Valora: Trading Update 9 Mte (Conf. Call 11.00 Uhr) - Sunrise: aoGV (VR-Wahlen etc., 10.30 Uhr) Dienstag: - PSP Swiss Property: Ergebnis Q3 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Varia US: Q3 Trading Update - Conzzeta: Capital Markets Day (online, ab 09.15 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich; Conf. Call 11.11.) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB - Devisenreserven Oktober 2020 (09.00 Uhr) Seco - Arbeitsmarktdaten Oktober 2020 (Montag) EFV/SNB - Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) - Ausland: US: Arbeitsmarktbericht 10/20 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 09/20 (endgültig; 16.00 Uhr) Konsumentenkredite 09/20 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.11.: - UBS (0,365 USD) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0685 - USD/CHF: 09,9030 - Conf-Future: -25 BP auf 172,24% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,51% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,19% auf 10'306 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,84% auf 1'593 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,19% auf 12'826 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,98% auf 12'568 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,24% auf 4'984 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)