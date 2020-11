STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nach seinem euphorischen Wochenauftakt mit hohem Kursgewinn am Dienstag zunächst wieder zurückfallen. - SMI vorbörslich: -1,02% auf 10'311,55 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +2,95% auf 29'158 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,53% auf 11'714 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,26% auf 24'906 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza wird Herstellungspartner für Impfstoffkandidat AdCOVID von Altimmune vorbörsliche Indikation -0,1% - SGS übernimmt Bereich Testdienstleistungen von Synlab Gekaufte Firma erzielt Umsatz von 202 Mio EUR Kaufpreis von 550 Mio EUR wird aus den eigenen Mitteln bestritten Transaktion wird spätestens Anfang Q1 2021 abgeschlossen Organischer Umsatzrückgang von 3,8% in den Monaten Juli bis Oktober Adj. operatives Ergebnis hat von Juli bis Oktober zugelegt Weiterhin keine Prognose für 2020 Vorbörsliche Indikation -0,8% - Conzzeta verkauft Geschäftsbereich FoamPartner - Unternehmenswert 270 Mio Fr. Strategische Transformation 2025 schreitet voran strebt jährl. Wachstum von über 5% und EBIT-Marge von über 12% an - PSP 9 Mte: EBITDA vor Neubewertung 205,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 195,0 Mio) Reingewinn 179,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 184,8 Mio) Liegenschaftsertrag 221,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 219,6 Mio) 2020: Ausblick bestätigt - Varia US Properties Q3: Nettobetriebsergebnis 14,3 Mio USD (VJ 13,2 Mio) Bruttoeinkommen 27,6 Mio USD (VJ 25,1 Mio) Q4: Mieteinnahmen dürften jenen von Q2 und Q3 entsprechen Planen kurzfristige Ausgabe zusätzlicher Aktien - Arbonia refinanziert Konsortialkredit - Bachem: Alain Schaffter wird zum 1.2.2021 CFO - Stephan Schindler geht - Burckhardt Compression erhält Auftrag für Wasserstoff-Kompressor aus den USA - SoftwareOne übernimmt restliche Anteile an InterGrupo - Sunrise: Neuer Verwaltungsrat an aoGV gewählt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen tritt per Ende März 2021 aus Bankiervereinigung aus SBVg bedauert Austritt von Raiffeisen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Capital Group meldet Anteil von 3,03% - SHL: G.Z. Assets and Management hat alle Anteile verkauft - Vifor Pharma: BlackRock erhöht Anteil auf 5,03% - Wisekey: Terren Peizer erhöht Anteil auf 10,11% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - PSP Swiss Property: Conf. Call Q3 (11.00 Uhr) - Conzzeta: Capital Markets Day (online, ab 09.15 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich; Conf. Call am 11. Nov.) Mittwoch: - Barry Callebaut: Ergebnis 2019/20 (Webcast 10.00 Uhr) - LM Group: Trading Update Q3 - Swiss Steel: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2020 (nachbörslich) Donnerstag: - Zurich Insurance: Update 9Mte - Bâloise: Zwischenmitteilung Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen November (11.00 Uhr) - FR: Arbeitslosenquote Q3 (07.30 Uhr) Industrieproduktion September (08.45 Uhr) - IT: Industrieproduktion September (08.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0800 - USD/CHF: 0,9132 - Conf-Future: -0,94 BP auf 171,29% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,507% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,92% auf 10'418 Punkte - SLI (Montag): +1,91% auf 1'629 Punkte - SPI (Montag): +0,78% auf 12'934 Punkte - Dax (Montag): +4,94% auf 13'096 Punkte - CAC 40 (Montag): +7,57% auf 5'336 Punkte

(AWP)