STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag zunächst eine leichtere Eröffnung ab. Auch die Vorgaben aus Übersee sprechen weitestgehend für einen zurückhaltenden Start in den Handelstag. - SMI vorbörslich: -0,30% auf 10'500,68 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,08% auf 29'398 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,01% auf 11'786 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,68% auf 25'521 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich 9Mte: Bruttoprämien Nichtleben 27,3 Mrd USD (VJ 26,4 Mrd) Jahresprämienäquivalent APE 2,57 Mrd USD (VJ 3,17 Mrd) Solides Wachstum im Firmenkundengeschäft Z-ECM-Kapitalposition liegt geschätzt bei 110% (Ende 2019: 129%) Corona-Belastung Schaden- und Unfallversicherung weiter bei 450 Mio CFO: Haben weiterhin sehr solide Kapitalkennzahlen vorbörsliche Indikation +1,3% - Lonza und Fujifilm schliessen Vereinbarung zur Produktion von Stammzellen - Nestlé ernennt Bernard Meunier zum Nachfolger von Patrice Bula - Bâloise 9 Mte: Geschäftsvolumen 6,94 Mrd Fr. (VJ 7,37 Mrd) Geschäftsvolumen Nichtleben 3,13 Mrd Fr. (VJ 2,87 Mrd) Prämien Lebengeschäft 2,63 Mrd Fr. (VJ 3,34 Mrd) Prämien mit Anlagecharakter 1,18 Mrd Fr. (VJ 1,11 Mrd) 2020: Schaden-Kostensatz im unteren Bereich von 90-95% erwartet vorbörsliche Indikation nach Zahlen +1,4% - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen Oktober -83,7% gg VJ auf 486'616 Rechnen mit tiefem Niveau des Reiseverkehrs während Winter Passagier-Aufkommen September zum Vormonat -9% 2020: Rechnen mit 8-9 Mio Passagieren - Aryzta nominiert Gordon Hardie, Jörg Riboni and Hélène Weber-Dubi für den VR - Basellandschaftliche Kantonalbank: S&P bestätigt AA-Rating - Übernahmeangebot von Calida an Lafuma-Aktionäre bewilligt - Hypi Lenzburg gewinnt weiteren Kunden für IT-Plattform Finstar - Kudelski arbeitet mit Naxoo an Sicherung von IoT-Netzwerk - Leonteq ernennt Alessandro Ricci zum neuen Head Investment Solutions - Metall Zug baut für SHL Medical ein Produktions- und Bürogebäude in Zug - Tamedia und Ringier prüfen rechtliche Schritte gegen KVI-Initianten - Wisekey liefert ID-Technologie an argentinische Zahlungsplattform NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Norges Bank meldet Anteil von 3,22% - BVZ: Campden Development senkt Anteil auf 9,9858% - Cembra Money Bank: Norges Bank meldet Anteil von 2,98% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Zurich Insurance: Conf. Call zu Update 9 Mte (13.00 Uhr) Freitag: - keine Termine Montag: - Orascom DH: Ergebnis Q3 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Sonova: Ergebnis H1 (Conf Call 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Industrieproduktion September 2020 (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise Oktober 2020 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) Realeinkommen Oktober 2020 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht Woche (17.00 Uhr) - EU: ECB Forum on Central Banking, Teilnahme EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Fed-Chairman Jerome Powell und BoE-Gouverneur Andrew Bailey (17.45 Uhr) - CH: BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2020 (Freitag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0790 - USD/CHF: 0,9168 - Conf-Future: +29 BP auf 170,97% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,377% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,66% auf 10'532 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,34% auf 1'644 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,52% auf 13'056 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,40% auf 13'216 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,48% auf 5'445 Punkte

