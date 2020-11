STIMMUNG

Die Ampeln am Schweizer Aktienmarkt stehen zu Wochenbeginn auf Grün. Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost dürften für weitere Gewinne sorgen, sagten Händler. Der anhaltende Impfstoffoptimismus und starke Konjunkturzahlen aus China und Japan stimmen die Anleger zuversichtlich.

- SMI vorbörslich: +0,73% auf 10'568,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,37% auf 29'480 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,02% auf 11'829 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,05% auf 25'907 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis präsentiert weitere Daten zu Nebenwirkungen beim Augenmittel Beovu - Roche: CHMP empfiehlt EU-Zulassung von Xofluza gegen Influenza erhält Schweizer Zulassung für Tecentriq-Kombination bei Leberkrebs - UBS plant laut VR-Präsident derzeit keinen Stellenabbau (Inti NZZaS) - Sonova H1: Umsatz 1'069,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'060 Mio) Bereinigter EBITA 174,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 156,4 Mio) Reingewinn 123,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 112,6 Mio) Markt wird sich nach Ende der Pandemie allmählich erholen CEO: Sind mit Strukturanpassungen und Kostensenkungen auf Kurs Hatten im September bei Retail wieder einstellige Wachstumsraten Neue Paradise-Plattform von Kunden gut angenommen Erwarten in nächsten Monaten dank Paradise Marktanteilsgewinne Erholung des Cochlear-Implantate-Geschäfts am langsamsten Guidance beinhaltet bereits Lockdown-Effekt von einigen Wochen 2020/21: Bisherige Guidance gilt weiterhin unverändert Erwarten Umsatzwachstum von 4-8% und EBITA-Anstieg von 20-30% Für Gesamtjahr entspricht Prognose Umsatzrückgang von 6-8% Aufwertung des Frankens wird ausgew. Umsatzwachstum mindern vorbörsliche Indikation +2,8% - Vifor präsentiert weitere Studiendaten zu Ferinject - vorbörsliche Indikation +2,1% - Orascom DH 9 Mte: Gesamtertrag 260,4 Mio Fr. (VJ 325,2 Mio) Adj. EBITDA 40,5 Mio Fr. (VJ 57,3 Mio) Reinergebnis -26,6 Mio Fr. (VJ -7,9 Mio) Weiterhin keine Prognose für 2020 Per Ende September 47 Prozent der Hotelzimmer in Betrieb - EEII mit Rückgang des NAV im dritten Quartal - Landis+Gyr ernennt Elodie Cingari zum neuen Chief Financial Officer - ObsEva erzielt positive Daten mit OBE022 bei frühzeitigen Wehen - Romande Energie benennt zwei Co-Leiter für die Sparte Energy Solutions - Zehnder Group sichert sich Kreditfazilität über 100 Millionen Euro - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Invesco Limited erhöht Anteil auf 3,028% - Aryzta: JO Hambro meldet Anteil von 3,55% - Peach Property: Anteil von Gerd Schepers sinkt auf 6,02% - Relief Therapeutics senkt eigene Veräusserungspositionen auf 4,371% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,98%, BlackRock von 3,25% - Sunrise: BlackRock hält nur noch 0,03% der Anteile - Swiss Re: BlackRock senkt Anteil auf 5,33% - Temenos: BlackRock erhöht Anteil auf 5,37% - Vifor Pharma: BlackRock meldet Anteil von 3,68% PRESSE MONTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Sonova: Conf Call H1 (09.30 Uhr) - Orascom DH: Conf. Call Q3 (16.00 Uhr) Dienstag: - Datacolor: Ergebnis 2019/20 (definitiv) - Richemont: aoGV (Aktienoptionen etc.) Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Ausland: - US: Empire State Index 11/20 (14.30 Uhr) - CH: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (per 23.11., letzter Handelstag 20.11.) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0807 - USD/CHF: 0,9123 - Conf-Future: +21 BP auf 171,76% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,462% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,03% auf 10'493 Punkte - SLI (Freitag): +0,13% auf 1'636 Punkte - SPI (Freitag): +0,01% auf 13'017 Punkte - Dax (Freitag): +0,18% auf 13'077 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,33% auf 5'380 Punkte

