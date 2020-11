STIMMUNG Zur Wochenmitte zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt eine etwas leichtere Eröffnung ab. Uneinheitliche Vorgaben aus Übersee geben den Investoren dabei keine klare Richtung vor. Zwar hat die Wall Street am Dienstag im Minus geschlossen, die Standardwerte konnten aber bis Handelsschluss ihre Abgaben etwas eindämmen. In Asien tendieren die Märkte eher uneinheitlich. - SMI vorbörslich: -0,26% auf 10'537,37 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,56% auf 29'783 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,21% auf 11'899 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,10% auf 25'728 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS lanciert neuen Sensor für Hands-on-Detection in Automobilen - LafargeHolcim begibt Anleihe mit Nachhaltigkeitskriterien über 850 Mio EUR - Richemont setzt Ausübungspreis im Treueprogramm auf 67,00 Fr. je A-Aktie fest - BCGE will Handelsfinanzierungen nicht zurückfahren (FuW) - Comet: Leiter X-Ray Systems Thomas Wenzel tritt zurück - Dufry verlängert Konzession am Flughafen Pulkovo in St. Petersburg - Investis-Tochter "Hauswartprofis" erhält neuen Chef - Relief Therapeutics: Start klinischer Studie mit Covid-Wirkstoff Anfang 2021 - Santhera-Partner ReveraGen Biopharma erhält Mittel von US-Behörde (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Swiss Merchant Group (C. Mantzke) meldet Anteil von <3% - Basilea: Norges Bank meldet Anteil von 3% - LafargeHolcim: BlackRock meldet Anteil von 5,18% - Obseva: Armistice Capital Master Fund meldet Anteil von zuletzt 14,8% - Peach Property: Ares meldet 33,04%; Kreissparkasse Biberach 6,09%; LBBW <3% - VAT Group: Invesco senkt Anteil unter 3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - ABB: Capital Markets Day 2020 (online, 11.30 bis 17.15 Uhr) - UBS: aoGV (2. Teil Dividende, 10.00 Uhr) Freitag: - Swiss Re: Investors' Day 2020, Zürich WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Verbraucherpreise Oktober 2020 (endgültig) (11:00) - US: Baubeginne und -genehmigungen Oktober 2020 (14:30) EIA Ölbericht (Woche) (16:30) -CH: EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2020 (Donnerstag) BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik Industrie Q3 (Donnerstag) BAK: Online-Prognosetagung (Donnerstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (per 23.11., letzter Handelstag 20.11.) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.11.: - UBS (0,365 USD) per 26.11: - Landis+Gyr: (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0811 - USD/CHF: 0,9102 - Conf-Future: +18 BP auf 171,77% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,467% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,20% auf 10'565 Punkte - SLI (Dienstag): -0,21% auf 1'655 Punkte - SPI (Dienstag): -0,24% auf 13'090 Punkte - Dax (Dienstag): -0,04% auf 13'133 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,21% auf 5'483 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)