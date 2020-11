STIMMUNG - Die Konsolidierung am Schweizer Aktienmarkt dürfte sich auch am Donnerstag fortsetzen. Seit Ende Oktober hat der Leitindex SMI immerhin etwa 1'000 Punkte hinzugewonnen, so dass Investoren erst einmal versuchen, ihre Gewinne teilweise ins Trockene zu bringen. - SMI vorbörslich: -0,78% auf 10'481,02 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,16% auf 29'438 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,82% auf 11'802 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,36% auf 25'634 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: EBITA-Marge ab 2023 in oberer Hälfte der Spannweite angestrebt Bei den zur Disposition stehenden Firmen werden alle Optionen geprüft Umsatzwachstum zu rund 2/3 auf vergleichbarer Basis und 1/3 anorganisch Ziel für Kapitalrendite ROCE weiter bei 15-20%, stete Verbesserung Werden uns bei Portfolioüberprüfung nicht unter Zeitdruck setzen Weiter Gewinnwachstum je Aktie über Umsatzwachstum angestrebt Portfolioüberprüfung wird zentraler Bestandteil des ABB Way bleiben Prioritäten bei Kapitalallokation bleiben unverändert Attraktive Renditen für Aktionäre, Beibehaltung "Single A"-Rating Coronapandemie belastet weiterhin kurzfristigen Ausblick Einsparungen von 500 Mio USD werden ein Jahr früher erreicht als geplant passt mittelfristige Finanzziele an stellt drei Divisionen mit Umsatz von 1,75 Mrd USD zur Disposition strebt mittelfristig EBITA-Marge im Bereich von 13-16% an strebt Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 3-5% an (bisher 3-6%) strebt weiterhin Cash-Conversion-Rate von 100% an vorbörsliche Indikation +0,3% vor Investorentag - Sika expandiert in Dubai und baut Fertigung aus Chef hält auch während zweiter Coronawelle an den Zielen fest - Lonza investiert für Moderna-Auftrag 80 bis 90 Millionen Fr. in Produktion - Swatch und Richemont vorbörslich -1,0% nach Exportdaten - Ypsomed: Eli Lilly wird zum US-Vertriebspartner für "YpsoPump" Wollen FDA 2022 eine "YpsoPump"-Version zur Zulassung vorlegen und Lilly schliessen Partnerschaft für automatisierte Insulintherapie vorbörsliche Indikation +4,2% - Cosmo Pharmaceuticals erweitert die Lizenzvereinbarung mit Dr. Falk Pharma - Nebag baut Anteil an der Plaston Holding auf über 20% aus - Relief Therapeutics schliessen -9,7% auf 0,391 CHF - Gewinnmitnahmen - Straumann rechnet für Schlussquartal mit Zahlen auf Vorjahresniveau - Wisekey schliesst ersten Schritt zur Übernahme von Arago ab - Vifor-Joint-Venture und Fresenius Kabi erweitern Zusammenarbeit in China NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swiss erhält Dieter Vranckx als neuen Chef PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Exporte Oktober zum VM real -0,5%, nominal -0,4% (saisonbereinigt) EZV: Handelsbilanzüberschuss Oktober 2,87 Mrd Fr. (saisonbereinigt) EZV: Importe Oktober zum VM real -3,4%, nominal -3,3% (saisonbereinigt) EZV: Uhrenexporte Oktober unbereinigt 1,88 Mrd Fr. (nom. -7,1% gg VJ) FHS: Uhrenexporte Oktober China +15%, USA -5,3%, Hongkong +3,5% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Norges Bank meldet Anteil von 2,88% - AMS: Blackrock erhöht Anteil auf 5,14% - Achiko: Vicky Irawan meldet Anteil von 9,73%, Kenneth Ting 5,35% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,02% - Implenia: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf <3% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 3,03% - Relief Therapeutics: Christopher Brown über GEM Global meldet Anteil von 54,8% - Santhera: Fabrice Evangelista senkt Anteil auf 14,83% - Sunrise: Verschiedene Beteiligungsmeldungen mit Ende des Übernahmeangebotes - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 2,91% - Vifor Pharma: BlackRock meldet Anteil von 4,94% PRESSE DONNERSTAG - Bundesanwaltschaft klagt die Falcon Private Bank wegen Geldwäscherei an (HaZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Capital Markets Day 2020 (online, 11.30 bis 17.15 Uhr) - UBS: aoGV (2. Teil Dividende, 10.00 Uhr) Freitag: - Swiss Re: Investors' Day 2020, Zürich Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor Q3 (08.30 Uhr) BAK Online-Prognosetagung (11.00 Uhr, inkl. neuer BIP-Prognose) - ZO: EZB Leistungsbilanz 09/20 (10.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)(14.30 Uhr) Philly Fed Business Outlook 11/20 Frühindikator 10/20 (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 10/20 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (per 23.11., letzter Handelstag 20.11.) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Richemont: Aktien werden ohne A Warrant gehandelt (ab 25.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.11.: - UBS (0,365 USD) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0797 - USD/CHF: 0,9111 - Conf-Future: +12 BP auf 171,83% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,461% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,01% auf 10'564 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,08% auf 1'656 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,00% auf 13'090 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,52% auf 13'202 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,52% auf 5'511 Punkte

