STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich in der zu Ende gehenden Woche eine Nullrunde ab. Am heutigen Freitag erwarten die Marktteilnehmer auch keine stärkeren Kursausschläge, da die Risikoneigung vor dem Wochenende jeweils nachlasse. - SMI vorbörslich: +0,08% auf 10'499,20 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,15% auf 29'483 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,87% auf 11'905 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,42% auf 25'527 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis sichert sich exklusive Lizerz für Remestemcel-L von Mesoblast - Swiss Re: Bewältigen Coronakrise mit Rückstellungen und starker Bilanz Corso-Turnaround gut auf Kurs Normalisierte Combined Ratio bei Corso unter 98% im 2021 Starkes Wachstum bei Iptiq geht weiter - Marktwert von rund 2 Mrd L&H Re bleibt trotz Coronakrise auf Erfolgsspur CEO: Coronakrise belastet nur Ertragskraft nicht aber Kapitalstärke 2021: Combined Ratio bei P&C Re verbessert sich auf unter 96% bestätigt Finanzziele und Fokus auf starke Kapitalausstattung will in besseren Marktumfeld wachsen zielt weiter auf konstante oder höhere Dividende ab sieht sich trotz Corona auf Wachstumskurs (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +1,6% - Aryzta-CEO Kevin Toland tritt mit sofortiger Wirkung zurück ernennt Urs Jordi und Jonathan Solesbury zu CEO und CFO ad interim - Ascom schliesst Konsortialkredit über 60 Mio Fr. mit Schweizer Banken ab vorbörsliche Indikation +4,6% - Novavest: Neue Aktien werden zu 41,70 Franken je Titel ausgegeben - U-Blox bestätigt Übernahmeangebot für britische Telit Bieten unverbindlich 2,50 Pfund pro Aktie Antwort vom Telit-Verwaltungsrat noch ausstehend vorbörsliche Indikation -1,9% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: ERZEUGERPREISE OKT -0,7% GG VORJAHR (PROGNOSE -0,8) ERZEUGERPREISE OKT +0,1% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Swis Merchant Group meldet Anteil <3% - Adecco: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,87%, Invesco von 2,996% - AMS: Blackrock meldet Anteil von 4,67% - Peach Property: Universal-Investment meldet Anteil von 1,85% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 3,02% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Swiss Re: Investors' Day 2020, Zürich Montag: - keine Termine Dienstag: - aoGV: Landis+Gyr (Dividende 2019) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Verbrauchervertrauen November 2020 (vorab) (16.00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (per 23.11., letzter Handelstag HEUTE) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Richemont: Aktien werden ohne A Warrant gehandelt (ab 25.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.11.: - UBS (0,365 USD) per 26.11: - Landis+Gyr: (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.08 Uhr) - EUR/CHF: 1,0812 - USD/CHF: 0,9101 - Conf-Future: +28 BP auf 172,10% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,466% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,69% auf 10'491 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,77% auf 1'643 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,66% auf 13'003 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,88% auf 13'086 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,67% auf 5'475 Punkte

(AWP)