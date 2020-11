STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Start ohne klare Richtung erwartet. Wall Street war wegen Thanksgiving ggeschlossen, die meisten Fernost-Börsen waren etwas fester. Hier sorgten Daten aus China für Lichtblicke. - SMI vorbörslich: +0,09% auf 10'507,69 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): xx% auf xx Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): xx% auf xx Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,40% auf 26'645 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Also plant Expansion mit Servicegeschäft nach Spanien - Calida ernennt Timo Schmidt-Eisenhart zum CEO - SIX stellt Untersuchung gegen Cicor wg Verletzung Ad hoc-Publizität ein - Dormakaba erneuert Syndikatskredit über 525 Mio Franken - Dottikon ES H1: Umsatz 91,8 Mio Fr. (VJ 77,9 Mio) H1: EBIT 24,6 Mio Fr. (VJ 18,7 Mio) Ergebnis 21,1 Mio Fr. (VJ 15,4 Mio) 2020/21: Nettoumsatz von über 200 Mio Fr. erwartet - New Value H1: Ergebnis -0,11 Mio Fr. (VJ -2,53 Mio) - The Native einigt sich mit früherem CEO; will Konkurserklärung aufheben lassen - Varia US Properties schliesst Privatplatzierung ab und löst 40,4 Mio Franken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Einfuhrpreise Okt +0,3% gg Vormonat (Prognose +0,1) Einfuhrpreise Okt -3,9% gg Vorjahr (Prognose -4,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Norges Bank meldet Anteil von 3,21% - Cembra Money Bank: Norges Bank meldet Anteil von 2,97% - Edisun: Erbengemeinschaft Hans Nef senkt Anteil auf 20,4% - GAM: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,08% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,96% - Valora: Norges Bank senken Anteil auf 2,94%; Credit Suisse Funds mit 5,28% - Vifor Pharma: BlackRock meldet Anteil von 5,01% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Credit Suisse: aoGV (2. Teil Dividende, 10.30 Uhr) - Dottikon ES: aoGV (Kapitalerhöhung) - MCH: aoGV (Kapitalerhöhung etc., 08.00 Uhr) Montag: - EPH: Conf. Call zu Kapitalerhöhung und Strategie (15.00 Uhr) Dienstag: - Adecco: Capital Markets Day 2020 (14.00 bis 17.30 Uhr, online) - Aryzta: Umsatz Q1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Detailhandelsumsätze Oktober 2020 (Montag) KOF Konjunkturbarometer (Montag) BIP Quartalsschätzungen Q3 2020 (Dienstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2020 (Dienstag) Ausland: - EUR: Verbrauchervertrauen 11/20 (endgültig, 11.00 Uhr) SONSTIGES - USA: Verkürzter Handel Aktienmarkt (19.00 Uhr) und Anleihenmarkt (20.00 Uhr) - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EPH: Kapitalerhöhung (26.11. bis 10.12.2020) EX-DIVIDENDE DATEN: per 3.12.: - Credit Suisse (0,1388 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0802 - USD/CHF: 0,9058 - Conf-Future: +28 BP auf 172,50% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,478% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,09% auf 10'498 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,03% auf 1'651 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,23% auf 13'021 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,02% auf 13'287 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,08% auf 5'567 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)