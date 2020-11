STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart mit Abschlägen in den Handel starten. Am letzten Handelstag des Monats November mit seinen klaren Gewinnen ist laut Händlern die Bereitschaft, Gewinne einzustreichen, weiterhin ausgeprägt. - SMI vorbörslich: -0,54% auf 10'444,55 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,13% auf 29'910 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,92% auf 12'206 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,79% auf 26'434 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Achiko schliesst Wandelanleihe mit Negma Group von bis zu 2 Mio Fr. ab - Dottikon-Aktionäre stimmen Kapitalerhöhung und Aktiensplit zu CEO Markus Blocher hält an Unternehmenskontrolle fest (CH Media) - Tecan-CEO: Gehen mit sehr gut gefülltem Auftragsbuch ins 2021 (FuW) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack: FIL Limited senkt Anteil auf 4,7% - Basilea: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 3% - GAM: Norges Bank senkt Anteil auf 2,71% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,02% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - EPH: Conf. Call zu Kapitalerhöhung und Strategie (15.00 Uhr) - Airesis: aoGV Dienstag: - Adecco: Capital Markets Day 2020 (14.00 bis 17.30 Uhr, online) - Aryzta: Umsatz Q1 Mittwoch: - VAT: Capital Markets Day (13.00 bis 16.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - Schweiz: - Detailhandelsumsätze Oktober 2020 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) - BIP Quartalsschätzungen Q3 2020 (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2020 (Dienstag) - Landesindex der Konsumentenpreise November 2020 (Mittwoch) - Ausland: - USA: MNI Chicago 11/20 (15.45 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 10/2 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Dottikon ES: Split 1 zu 10 per 4.12. - EPH: Kapitalerhöhung (bis 10.12.2020) - MCH: Kapitalerhöhung 2 Tranchen (ab HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: per 3.12.: - Credit Suisse (0,1388 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0806 - USD/CHF: 0,9033 - Conf-Future: +9 BP auf 172,59% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,485% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,03% auf 10'501 Punkte - SLI (Freitag): +0,20% auf 1'654 Punkte - SPI (Freitag): +0,15% auf 13'041 Punkte - Dax (Freitag): +0,37% auf 13'336 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,56% auf 5'598 Punkte

