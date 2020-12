STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag wenig verändert mit leicht negativer Tendenz in den Handelstag starten. Nach den grösseren Abgaben am Donnerstag zeichnet sich zwar eine Stabilisierung, aber keine Gegenbewegung ab. Grundsätzlich sei die Stimmung eigentlich weiterhin nicht schlecht. - SMI vorbörslich: -0,14% auf 10'328,16 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,29% auf 29'970 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,23% auf 12'377 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,22% auf 26'751 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS: Sabine Keller-Busse ersetzt Axel Lehmann als Chef UBS Schweiz - Achiko schliesst Forschungspartnerschaft für Covid-Test mit Universität Bali - BKW ernennt Corinne Montandon zur Leiterin Energy Markets & Group Services - Burckhardt Compression: Kompressoren-Auftrag für vier LNG-Containerschiffe - Cosmo gibt Lizenzvergabe für China-Rechte von Lumeblue bekannt - Mobimo: Sabrina Contratto soll Christoph Caviezel im VR ersetzen - Sunrise-UPC ernennt neue Geschäftsleitung - Swissquote und Tesla lancieren einen Autoleasing-Service NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie Okt +2,9% gg Vormonat (Prognose +1,5) Auftragseingang Industrie Okt +1,8% gg Vorjahr (Prognose +0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Richemont: Employee Benefits meldet Anteil von 0,9%/4,15% - SIG Combibloc: Onex meldet Anteil von <3% - The Native: Nicolo Filippo von Wunster meldet Anteil von 6,43% - U-blox: Credit Suisse senkt Anteil auf <3% - Vifor Pharma: BlackRock meldet Anteil von 5,12% PRESSE FREITAG - Ypsomed will mit der "Ypsopump" den US-Markt erobern (The Markets) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Glencore: Investor Update (ab 14.00 Uhr) Montag: - Dienstag: - Schaffner: Ergebnis 2019/20 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Arbeitsmarktbericht 11/20 (14.30 Uhr) Handelsbilanz 10/20 (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 10/20 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 10/20 (16.00 Uhr) - CH: Touristische Beherbergungen Oktober 2020/Sommersaison (Montag) SNB-Devisenreserven November 2020 (Montag) Seco: Arbeitsmarktdaten November 2020 (Dienstag) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) - Rapid Nutrition (geplant, bei SIX beantragt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Dottikon ES: Split 1 zu 10 per 4.12. (heute) - EPH: Kapitalerhöhung (bis 10.12.2020) - MCH: Kapitalerhöhung 2 Tranchen (ab 30. November) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.12: - EFG International (0,15 Fr.) per 11.12: - Datacolor (7,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 1,0823 - USD/CHF: 0,8903 - Conf-Future: +43 BP auf 172,92% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,52% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,89% auf 10'343 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,82% auf 1'629 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,76% auf 12'862 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,45% auf 13'253 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,15% auf 5'574 Punkte

