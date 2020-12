STIMMUNG Gute Vorgaben aus Übersee dürften auch den Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte stützen. Ermutigende Nachrichten über Corona-Impfstoffe hatten am Dienstag die US-Indizes zu neuen Rekordständen geführt. In Asien folgen die die meisten Börsen und legen ebenfalls zu.

- SMI vorbörslich: +0,35% auf 10'430,44 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,35% auf 30'174 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,50% auf 12'583 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,33% auf 26'818 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé investiert 550 Mio USD in Ausbau von Purina-Tiermittelfabrik in USA - Novartis-Tochter Sandoz meldet Verfügbarkeit seines Schmerzmittel-Generikums präsentiert positive Daten zu Leukämie-Medikament Asciminib - Roche arbeitet mit Moderna in Corona-Forschung zusammen - UBS Asset Management baut Präsenz auf Tessiner Immobilienmarkt aus - Clariant ernennt Conrad Keijzer um neuen Konzernchef - Arbonia 2020: EBITDA-Marge von ungefähr 11% erwartet Umsatz wird organisch >1% wachsen; Rückgang in CHF um rund 2% EBITDA von rund 150 Mio (+ 11% ohne Sondereffekte, +20% mit) Überproportionale Steigerung bei EBIT und Reingewinn erwartet auch für 2021 positives Marktumfeld, vor allem im Wohnbau vorbörsliche Indikation +5,3% - Aryzta-GV: Ethos empfiehlt Nicht-Wiederwahl von Präsident Urs Jordi - Asmallworld wird Verkaufskoordinator für Luxus-Immobilienprojekt - Conzzeta: Michael König steht für VR-Wiederwahl nicht zur Verfügung - EFG-Aktionäre genehmigen zweite Dividendentranche - Kudelski und Veriest arbeiten bei Chip-Sicherheitsfeatures zusammen - Vaudoise: 2020 wird trotz Corona kein schwaches Geschäftsjahr (CEO in FuW) - Wisekey beschafft sich mit Wandelanleihe Geld für Arago-Akquisition - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kuros: Mark Angelo (YA II) meldet Anteil von <3% - Obseva: Auflösung einer Gruppe - Ernest Loumaye meldet Anteil von 8,975% - Peach Property baut Veräusserungspositionen auf 18,86% ab - Siegfried: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,98% - Wisekey: Marc Angelo meldet Erwerbspositionen von 59,23% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Barry Callebaut, Datacolor Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2020 (nachbörslich) - GV: SHL aoGV zu Optionen-Zuteilung etc. (10.00 local Time), Tel Aviv Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) - SNB: Direktinvestitionen 2020 (Freitag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 10/20 (endgültig, 16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) - Rapid Nutrition (geplant, bei SIX beantragt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EPH: Kapitalerhöhung (bis 10.12.2020) - MCH: Kapitalerhöhung 2 Tranchen (ab 30. November) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.12: - EFG International (0,15 Fr.) per 11.12: - Datacolor (7,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0772 - USD/CHF: 0,8879 - Conf-Future Mar. 21: -4 BP auf 170,27% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,511% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,18% auf 10'394 Punkte - SLI (Dienstag): +0,09% auf 1'633 Punkte - SPI (Dienstag): +0,08% auf 12'911 Punkte - Dax (Dienstag): +0,06% auf 13'278 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,23% auf 5'561 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)