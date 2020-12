STIMMUNG Die Schweizer Börse wird zum Wochenschluss wenig verändert erwartet. Nach wie vor stehen die Märkte laut Händlern im Banne der steigenden Corona-Infektionszahlen. Zudem ist bezüglich Brexit eine Einigung nicht in Sicht. Und in den USA steht betreffend eines neuen Hilfspaketes für die krisengeschüttelte Wirtschaft ein Durchbruch ebenfalls weiterhin aus.

- SMI vorbörslich: +0,27% auf 10'423,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,23% auf 29'999 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,54% auf 12'406 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,39% auf 26'653 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich übernimmt von MetLife US-Schaden- und Unfallgeschäft kauft MetLife-Sparte über den US-Partner Farmers Bezahlt für MetLife-Sparte 3,94 Mrd USD Zurich bezahlt 2,43 Mrd USD und Farmers Exchanges 1,51 Mrd USD Übernahme soll Erreichung der Wachstumsziele für 2022 unterstützen Transaktion wird ab erstem vollen Jahr zum Gewinn beitragen Abschluss Transaktion wird für das zweite Quartal 2021 erwartet Akquisition verschafft Farmers landesweite Präsenz Zukauf dürfte ab 2023 Return on Investment von rund 10% liefern Übernehmendes Geschäft verbuchte 2019 Nettoprämien von 3,6 Mrd USD Übernehmendes Geschäft beschäftigt 3'500 Mitarbeitende Kauf aus internen Mitteln und hybriden Verbindlichkeiten finanziert Kapitalposition von Zurich nach Transaktion weiterhin stark vorbörsliche Indikation +1,2% - ABB ernennt Carolina Granat zum Chief Human Resources Officer - Novartis erhält für Cholesterinsenker Leqvio Zulassung in der EU - Roche lanciert Hochdurchsatz-SARS-CoV-2-Antigentest in Märkten mit CE-Kennung - Aevis Victoria kauft Zermatter Luxushotel Schweizerhof für 63,2 Mio Fr. - Highlight E&E erzielt Erlös von 5,4 Mio CHF aus Kapitalerhöhung - Kudelski und Partner Idemia lancieren gemeinsame IoT-Lösung - Leclanché beteiligt sich an Bau von Solar- und Speichersystem in Karibik - Medartis ernennt Dirk Kirsten zum neuen Finanzchef - Polyphor erhält von CARB-X zusätzlichen Förderbetrag von 2,3 Mio. USD - SHL-Aktionäre genehmigen Zuteilung von Optionen an CEO - Sunrise: SIX bewilligt Dekotierung - Termin noch unbekannt - Vetropack schliesst Übernahme von Glaswerk in Moldawien ab - Wisekey tritt Open Source-Gemeinschaft Hyperledger bei NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Norges Bank meldet Anteil zuletzt Anteil von 2,64% - MCH: Gruppe Lupa etc. meldet Erwerbspositionen von 67,99% - Orell Füssli: Dieter Meier senkt Anteil auf 14,9949% - Schweiter: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,004% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 3,03% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 2,93% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 5,07% - VZ Holding: Mawer Investment Management senkt Anteil auf 2,899 PRESSE FREITAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine Dienstag: - Credit Suisse: Investorentag (online, 13-18 Uhr) - GV: Aryzta (10.00 Uhr, ohne physische Teilnahme) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Direktinvestitionen 2019 (09.00 Uhr) BFS Produzenten- und Importpreisindex November 2020 (Dienstag) - Ausland: US: Erzeugerpreise 11/20 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/20 (vorläufig; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) - Rapid Nutrition (geplant, bei SIX beantragt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Datacolor (7,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0768 - USD/CHF: 0,8856 - Conf-Future: +37 BP auf 170,77% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,546% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,33% auf 10'396 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,50% auf 1'631 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,32% auf 12'924 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,33% auf 13'296 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,05% auf 5'550 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)