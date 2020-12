STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird zum Wochenstart höher erwartet. Mit dem Start der Impfkampagnen dürfte bald wieder etwas mehr Normalität zurückkehren. Allerdings könnte diese Hoffnung durch die Lockdowns, die in einigen Ländern wieder eingeführt werden, noch etwas getrübt werden, heisst es am Markt. Zudem ist in den USA ein neues Hilfspaket zur Stützung der Wirtschaft noch immer nicht in Sicht. Dafür gehen die Brexit-Gespräche zwischen der EU und Grossbritannien weiter, was am Markt positiv aufgenommen wird. - SMI vorbörslich: +0,49% auf 10'442,25 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,16% auf 30'046 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,23% auf 12'378 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,30% auf 26'732 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-Studie mit Ruxolitinib (Covid-19) verfehlt primären Endpunkt - Swatch im September Opfer von Cyber-Attacke - Aluflexpack: hebt Ausblick für 2020 an Neue Guidance fusst auf gesunder Entwicklung in allen Endmärkten 2020: Konsolidierter Nettoumsatz von 235-240 Mio. Euro erwartet Erwarteter EBITDA vor Einmaleffekten neu bei 36-38 Mio Euro - Sensirion 2020: Umsatz von rund 254 Millionen Fr. erwartet Ber. EBITDA-Marge im mittleren Zwanziger-Prozentbereich hebt Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 an schlägt Anja König zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - Achiko erhöht Anzahl Aktien um 3,03 Millionen auf 105,8 Millionen - Bank Linth: richtet Organisation neu aus und schafft Ressort "Kunden" - EPH meldet Platzierung von neuen Aktien im Wert von 163 Millionen Dollar - Emmi nominiert Dominik Bürgy und Thomas Grüter für den Verwaltungsrat - Novavest schliesst Kapitalerhöhung ab - Emissionsvolumen 26,3 Mio Fr. - ODH-Tochter verkauft Beteiligung an Entwicklungsprojekt für 7,3 Mio Fr. - Polyphor gibt Empfehlung zur Weiterführung von Balixafortid-Studie bekannt - Vaudoise tritt dem nachhaltigen Immobilienindex SSREI bei NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Mobiliar-CEO: Oktober war bester Monat aller Zeiten PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Fitch bestätigt Schuldnerrating "AAA" für die Schweiz - stabiler Ausblick - Ausland: - CN: PBOC INJECTS CNY20 BILLION VIA 7-DAY REVERSE REPOS MON: WIND WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS senkt auf 7,68% - Belimo: BlackRock senkt Anteil auf 2,995% - OC Oerlikon: Black Creek erhöht Anteil auf 3,01% - Schweiter: UBS Fund Management meldet Anteil von <3,0% - UBS: Massachusetts Financial Services meldet Anteil von <3% - Zur Rose: UBS meldet Anteil von 8,57%/0,04% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Credit Suisse: Investorentag (13-18 Uhr) - GV: Aryzta (10.00 Uhr) Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Seco Konjunkturprognosen Dezember (Dienstag) BFS Produzenten- und Importpreisindex November (Dienstag) KOF Konjunkturprognose Winter (Dienstag) - Ausland: EUR: Industrieproduktion (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition (geplant, bei SIX beantragt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - MCH: Kapitalerhöhung 2 Tranchen (ab 30. November) EX-DIVIDENDE DATEN: per 5.1.: - Barry Callebaut (22,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0789 - USD/CHF: 0,8888 - Conf-Future: +30 BP auf 171,09% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,552% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,04% auf 10'392 Punkte - SLI (Freitag): -0,22% auf 1'627 Punkte - SPI (Freitag): +0,01% auf 12'925 Punkte - Dax (Freitag): -1,36% auf 13'114 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,76% auf 5'508 Punkte

