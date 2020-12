STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am letzten Handelstag für diese Woche eine knapp tiefere Eröffnung ab. Die Vorgaben aus Übersee sind dabei eher uneinheitlich. Während an der Wall Street die Standardwerte am Dienstag erneut leicht nachgegeben haben, schloss die Technologiebörse Nasdaq im Plus. In Asien überwiegen aktuell ebenfalls leichte Kursgewinne. - SMI vorbörslich: -0,20% auf 10'382,93 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,67% auf 30'016 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,51% auf 12'808 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,33% auf 26'525 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: US-Notenbank erlässt Vollstreckungsmassnahme gegen Credit Suisse - Roche: EMA erteilt Phesgo zur Behandlung von Brustkrebs Zulassung - Cassiopea ernennt Pierpaolo Guzzo zum neuen Finanzchef Chris Tanner geht per Ende 2020 in Pension - EPH hat Kapitalerhöhung definitiv abgeschlossen - Streubesitz über 20% - MCH: Kanton Basel-Stadt übernimmt die Anteile des Kantons Basel-Landschaft Kanton Basel-Stadt hält neu Anteil von 30,21 Prozent - Mobilezone: vekauft Österreich-Tochter - Swiss Steel: Liwet hat Sperre für Eintragung der Kapitalerhöhung erwirkt wehrt sich mit allen Mitteln NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq: Schiedsgerichtsverfahren mit Bouygues Construction beendet - ZKB gewährt leidenden KMU ab Anfang Januar Überbrückungskredite PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: EINFUHRPREISE NOVEMBER -3,8% GG VORJAHR (PROGNOSE -4,0) EINFUHRPREISE NOVEMBER +0,5% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,3) MNI: GERMANY NOV IMPORT PRICES +0.5% M/M, -3.8% Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ci Com: IFM Independent/Herculis erhöht Anteil auf 7,27% - Landis+Gyr: Deutsche Bank meldet via DWS Anteil von 3,02% - MCH: Kanton Basel-Stadt hält neu Anteil von 30,21 Prozent - MCH: Kanton Basel-Stadt übernimmt die Anteile des Kantons Basel-Land - MCH: Kanton Basel-Stadt übernimmt die Anteile des Kantons Basel-Landschaft - MCH: LLB Swiss Investment/AMG melden höheren Anteil von 8,83% - Rapid Nutrition: IFM Independent Fund Management meldet Anteil von 4,12% - SHL meldet eigene Veräusserungspositionen von 50,87% - Zur Rose: UBS meldet Anteil von 7,11%/0,05% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag/Freitag: - SIX geschlossen Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Private Einkommen und Ausgaben 11/20 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Auftragseingang langlebiger Güter 11/20 FHFA-Index 10/20 (15.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/20 (endgültig) (16.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 11/20 EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.01.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 5.1.: - Barry Callebaut (22,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0826 - USD/CHF: 0,8880 - Conf-Future: -11 BP auf 170,64% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,543% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,95% auf 10'403 Punkte - SLI (Dienstag): +1,10% auf 1'642 Punkte - SPI (Dienstag): +0,95% auf 12'979 Punkte - Dax (Dienstag): +1,30% auf 13'418 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,36% auf 5'467 Punkte

