STIMMUNG - Das Jahresendrally an der Schweizer Börse dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Genährt wird die Zuversicht der Marktteilnehmer weiter vom Beginn der Impfkampagnen, dem Abschluss des Brexit-Handelsvertrags und dem US-Konjunkturpaket. Damit stünden die Chancen auf ein wenn auch nur kleines Jahresplus sehr gut. Vereinzelt dürfte es wohl noch ein wenig zu "Window Dressing" kommen. - SMI vorbörslich: +0,49% auf 10'655,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,68% auf 30'404 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,74% auf 12'899 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,66% auf 27'568 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Dätwyler verlängert Zusammenarbeit mit Nespresso bis 2030 (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +2,8% - Siegfried begibt zwei hybride Wandelanleihen in Höhe von 80 Millionen Fr. - The Native: Aktien mit tieferem Nennwert werden per 4. Januar an SIX kotiert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock erhöht Anteil auf 3,01% - Cassiopea: Cosmo Holding meldet Anteil von 7,53% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 2,997% - Komax: Swisscanto erhöht Anteil auf 3,1489% - Orior: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,06% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 23,445% - Schweiter: KWE Beteiligungen meldet Anteil von 25,5% - The Native meldet im Rahmen einer Nominalwertreduktion neue Aktionäre - The Native: Diverse Beteiligungsmeldungen - UBS Group meldet Eigenanteil von 8,78% - Wisekey: Global Tech meldet nach Kapitalerhöhung Anteil 17,37%, Wisekey 6,55% - Zur Rose: UBS meldet Anteil von 7,57%/0,06% PRESSE DIENSTAG - SIX-Chef: "Wir wollen unser Schicksal selber bestimmen" (Blick) - Swiss-VRP hofft auf Wiederaufnahme der interkontinentalen Verbindungen (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - SIX geschlossen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer (Mittwoch) - CS-CFA Index Dezember (Mittwoch) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q3 (Donnerstag) Ausland: - US: Case-Shiller Hauspreisindex (14.30 Uhr) API Ölbericht (Woche, 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.01.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 5.1.: - Barry Callebaut (22,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0858 - USD/CHF: 0,8866 - Conf-Future: +81 BP auf 170,82% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,513% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,84% auf 10'603 Punkte - SLI (Montag): +1,62% auf 1'674 Punkte - SPI (Montag): +1,67% auf 13'212 Punkte - Dax (Montag): +1,49% auf 13'790 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,20% auf 5'588 Punkte

