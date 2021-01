STIMMUNG Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine festere Eröffnung ab. Damit würde der Leitindex SMI seine Vortagesverluste wettmachen und seine noch junge Bilanz 2021 knapp ins Plus bringen. Investoren folgen somit den freundlichen US-Vorgaben. In Asien präsentieren sich die Märkte am Mittwoch eher etwas gemischt. - SMI vorbörslich: +0,57% auf 10'754,99 Punkte (08.03 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,55% auf 30'392 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,95% auf 12'819 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,38% auf 27'056 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Blackstone Resources erhält Wandeldarlehen von bis zu 20 Mio Franken - Leonteq eröffnet Büro in Dubai NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,04% PRESSE MITTWOCH - Palexpo will kleineren Autosalon im Mai oder Juni durchführen (Agefi) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - keine Termine Freitag: - Titlisbahnen: Ergebnis 2019/20 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze November 2020 (Donnerstag) SNB: Erste Angaben zum Ergebnis 2020 Devisenreserven Dezember 2020 (Freitag) Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember 2020 (Freitag) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 12/20 (08.45 Uhr) - EU: PMI Dienste 12/20 (10.00 Uhr) Erzeugerpreise 11/20 (11.00 Uhr) - GB: PMI Dienste 12/20 (10.30 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 12/20 (14.00 Uhr) - US: ADP-Beschäftigung 12/20 (14.15 Uhr) Markit PMI Dienste 12/20 (15.45 Uhr) Auftragseingang Industrie 11/20 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 11/20 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (16.30 Uhr) Fed Sitzungsprotokoll 16.12.20 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.01.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.1.: - Schaffner (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0814 - USD/CHF: 0,8770 - Conf-Future: -5 BP auf 170,88% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,563% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,41% auf 10'694 Punkte - SLI (Dienstag): -0,23% auf 1'688 Punkte - SPI (Dienstag): -0,42% auf 13'321 Punkte - Dax (Dienstag): -0,55% auf 13'651 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,44% auf 5'565 Punkte

