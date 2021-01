STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Börsenampeln am Donnerstag auf hellgrün. Die Vorgaben aus Übersee liefern die nötige Unterstützung. So zeigte sich die Wall Street zur Wochenmitte eher unbeeindruckt von den Tumulten der Anhänger vom scheidenden Präsidenten Donald Trump. Immerhin war der Standardwerte-Index Dow Jones im Tagesverlauf erstmals über die Marke von 31'000 Punkten gestiegen. In Asien überwiegen ebenfalls die Kursgewinne. Der japanische Nikkei etwa kletterte zeitweise auf den höchsten Stand seit 1990. - SMI vorbörslich: +0,17% auf 10'765,69 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,44% auf 30'829 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,61% auf 12'741 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,60% auf 27'490 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim übernimmt Firestone Building Products steigt mit Übernahme in Dachsystemgeschäft ein Transaktion hat Wert von 3,4 Mrd USD Übernommene Firma mit Umsatz von 1,8 Mrd USD im Jahr 2020 Abschluss der Transaktion im Q2 erwartet Synergien von 110 Mio USD pro Jahr erwartet Akquisition wirkt sich ab Jahr eins positiv auf EPS aus Vorbörsliche Indikation +0,2% - Alcon bringt in den USA erste nicht-diffraktive Intraokularlinse auf den Markt Vorbörsliche Indikation +1,7% - Kühne+Nagel übernimmt Vertrieb von Covid-19-Impfstoff von Moderna vorbörsliche Indikation +2,2% - Lonza: Produktion von Impfstoff läuft bereits im kleinen Rahmen - SGS kauft britisches Lebensmitteltestlabor ADS - Umsatz 6 Mio GBP - Addex will über Kapitalerhöhung insgesamt 10 Mio USD einnehmen - Basileas Partner Asahi Kasei schliesst Rekrutierung mit Isavuconazol ab - Formulafirst 2020 mit 3,39 Prozent höherem NAV - SoftwareOne übernimmt spanische Intelligence Partner IntelligencePartner machte 2019 Bruttogewinn von 6,0 Mio Fr. - Wisekey macht App MyWISeID auch zum Impfausweis NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Veraison reduziert Anteil auf <3% - Belimo: BlackRock senkt Anteil auf 2,97% - Blackstone Resources meldet Veräusserungspositionen von 59,31% - EPH: Aurora Value Fund (CAIAC Fund) meldet Erwerbspositionen von 67,44% - Leclanché: Crestbridge Management meldet via AM Invest 6,54% - Medacta: Gruppe Siccardi/Medacta meldet Anteil von 69,46% - Rapid Nutrition: Alternative Gestion S.A. erhöht Anteil auf 12,87% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,93% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,08% - The Native: Herculis Trustees senkt auf 12,58%; Herculis Partners auf 3,79% - VAT Group: BlackRock erhöht Anteil auf 5,02% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - LafargeHolcim: Conf. Call zu Firestone-Übernahme (8.30 Uhr) Freitag: - Titlisbahnen: Ergebnis 2019/20 Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze November 2020 (8.30 Uhr) SNB: Erste Angaben zum Ergebnis 2020 (Freitag) Devisenreserven Dezember 2020 (Freitag) Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember 2020 (Freitag) Ausland: - EU: Verbrauchervertrauen 12/20 (endgültig) (11.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 11/20 (11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 12/20 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig) (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Handelsbilanz 11/20 (14.30 Uhr) ISM Service 12/20 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.01.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Addex (bis 11.1.) - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.1.: - Schaffner (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0828 - USD/CHF: 0,8791 - Conf-Future: -29 BP auf 170,47 Pkt (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,539% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,50% auf 10'747 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,01% auf 1'705 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,27% auf 13'356 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,76% auf 13'892 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,19% auf 5'631 Punkte

