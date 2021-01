STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird zum Wochenbeginn etwas schwächer gesehen. Nach dem erfolgreichen Start ins Neue Jahr rechneten die Händler mit einer Atempause. Nach den jüngsten Kursrekorden an den US-Börsen dürften die Anleger erst einmal die Details zum Konjunkturpakt abwarten wollen, das der designierte US-Präsident Joe Biden Ende Woche präsentiert, sagen Händler. Zudem erhalten die Marktteilnehmer in der nächsten Zeit zunehmend Impulse von der Bilanzsaison, die hierzulande mit den Umsatzzahlen des Bauchemiekonzern Sika am Dienstag beginnt. Am Donnerstag folgen dann der Sanitärkonzern Geberit und die Schraubenhandelsfirma Bossard mit ihren Umsatzangaben. In den USA legen am Freitag JPMorgan und Citigroup ihre Ergebnisse vor. - SMI vorbörslich: -0,14% auf 10'782,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,18% auf 31'098 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,03% auf 13'202 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,36% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Xofluza erhält EU-Zulassung für Influenza-Behandlung lanciert digitale Pathologie-Bildanalyse für Brustkrebs-Erkennung - Achiko ernennt Morris S. Berrie zum President, Richard Lingardzum SVP stärkt Geschäftsleitung mit neuem President und SVP Commercialisation - Basilea 2020: Gesamtumsatz von rund 128 Mio Fr. erwartet Liquide Mittel und Finanzanlagen zum Jahresende bei 167 Mio Fr. Geprüfter Jahresabschluss wird am 16. Februar veröffentlicht Pipeline erzielte "signifikante" Fortschritte mit Derazantinib - Cosmo: Positive Ergebnisse einer Proof of Concept-Studie mit Rifamycin-MMX - EFG kaut Tier2-Notes zurück und emittiert neue Tier1-Anleihe - Idorsia sieht sich am Beginn eines viel versprechenden Jahres - Obseva: EU validiert Zulassungsantrag für Yselty stellt Rekrutierung für EDELWEISS 2 in USA wegen Umfeld ein - Relief Therapeutics gibt Aufnahme von I-SPY-COVID-19-Studie bekannt - Stadler Rail gibt deutscher Tochter neuen Namen - Sulzer: übernimmt Nordic Water für 128 Millionen Franken Nordic Water ist im Bereich Wasser und Abwasser tätig Nordic Water sollte 2021 Umsatz von rund 80 Mio Fr. erreichen Nordic Water beschäftigt 200 Mitarbeiter an 13 Standorten Nordic Water strebt 2021 EBITDA von rund 13 Mio Fr. an Übernahme von Nordic Water soll im Q1 2021 abgeschlossen werden - Tecan investiert 4,3 Mio Fr. in Labforward - WISeKey geht Partnerschaft mit ISMOsys Group ein - Zur Rose Group arbeitetet Novo Nordisk zusammen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bühler geht Partnerschaft mit DIL zur Fleischersatz-Forschung ein - Swiss und SBB üben Schulterschluss bei Städtereisen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% - Blackstone Resources: Mark Angelo meldet via YA II PN Anteil von 5,17% - Dufry: Gruppe Travel Retail/Petrus meldet tiefere Anteil von 4,25%/0,97% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 3,01% - The Native: Diverse Beteiligungsmeldungen im Zuge der Kapitalerhöhung - UBS Group meldet Eigenanteil von 8,77% PRESSE MONTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Sika: Umsatz 2020 - GV: Schaffner Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2020 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag; Ergebnis am Mittwoch) Ausland: - ZO: Sentix Investorenvertrauen 01/21 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.01.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.1.: - Schaffner (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0817 - USD/CHF: 0,8875 - Conf-Future: +18 BP auf 170,29% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,527% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,18% auf 10'798 Punkte - SLI (Freitag): +0,17% auf 1'721 Punkte - SPI (Freitag): +0,26% auf 13'427 Punkte - Dax (Freitag): +0,58% auf 14'050 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,65% auf 5'707 Punkte

