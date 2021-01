STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Er könnte damit seine freundliche Vortagestendez fortsetzen. Mit den Umsatzzahlen für 2020 haben Sika am Morgen die hiesige Berichtssaison eröffnet. - SMI vorbörslich: +0,22% auf 10'894,05 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,29% auf 31'009 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,25% auf 13'036 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,09% auf 28'164 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika 2020: Umsatz 7,88 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 7,92 Mrd) Erwarten EBIT-Marge von rund 14% In Automobilindustrie ist ab 2021 wieder mit Wachstum zu rechnen Bleiben auf langfristigen Erfolg und profitables Wachstum ausgerichtet strebt ab 2021 EBIT-Marge von 15-18% an vorbörsliche Indikation +1,1% - UBS plant Schliessung von 40 Filialen in der Schweiz Schliessung von Filialen führt zu keinem Stellenabbau passt die Schwelle für Negativzinsen ab Juli auf 250'000 Franken an will Personal im Investmentbanking in China verdoppeln - Kühne+Nagel lanciert mit Air France klimaneutrale Luftfrachtlinie - Novartis lizenziert Tislelizumab von BeiGene ein bezahlt vorab 650 Mio USD plus Gebühren und Meilensteinzahlungen - Roche legt aktualisierte Daten zu Tecentriq-Kombination bei Leberkrebs vor - Addex schliesst Kapitalerhöhung ab - Einnahmen von 11,5 Mio USD - Crealogix: gliedert Servicegeschäft in Coburg aus Rund 50 Mitarbeitende wechseln ab Januar 2021 zu Coperitus - Hiag gründet mit Aventron Joint Venture zur Produktion von Solarstrom hält 49% und Aaventron 51% an der Hiag Solar AG - Implenia baut Forschungscampus für Empa Eawag - Volumen 56 Mio Fr. Baubeginn im Frühjahr - Fertigstellung im Herbst 2023 geplant - Interroll: Ingo Steinkrüger wird neuer CEO Paul Zumbühl wird als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen - PEH mit positivem NAV nach neun Monaten - SHL: Tochter wird der Vertrag einer deutschen Krankenversicherung gekündigt Auftragsverlust kostet ab 2021 Umsatz in Höhe von rund 3,0 Mio USD Vorantrag bei FDA für freien Verkauf des 12-Kanal-EKGs SmartHeart - SIG Combibloc ernennt José Matthijsse zum President & General Manager Europe - Softwareone: übernimmt Optimum Consulting, Keine finanziellen Bedingungen der Transaktion bekannt gegeben - SPS: Barbara Antonia Knoflach als Verwaltungsrätin vorgeschlagen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore und Canada Nickel prüfen Zusammenarbeit in Kanada PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihen 0,5%/2032 und 0,5%/2045 auf - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock erhöht Anteil auf 5,13% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 2,95% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 3,03% - The Native: Victor Iezuitov meldet via Unicorn Advisory Anteil von 8,82% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Schaffner Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2020 (nachbörslich) Donnerstag: - Geberit Umsatz 2020 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Bossard Umsatz 2020 - Partners Group: Verwaltete Vermögen 2020 (nachbörslich; Conf Call 18.15 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - US: API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.01.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.1.: - Schaffner (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0826 - USD/CHF: 0,8903 - Conf-Future: -33 BP auf 169,96% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,526% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,67% auf 10'870 Punkte - SLI (Montag): +0,11% auf 1'723 Punkte - SPI (Montag): +0,34% auf 13'473 Punkte - Dax (Montag): -0,80% auf 13'937 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,78% auf 5'662 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)